Davutoğlu'ndan Rusya'ya: Angajman kurallarımız belli, uçan kuş bile olsa gerekli müdahale yapılır

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Rus uçaklarının Türk hava sahasını ihlal etmesine ilişkin olarak, Angajman kurallarımız bellidir. Önce uyarırız. Rusya bizim dostumuz ve komşumuzdur. Suriye meselesi iç savaşın içinde bir diktatörle terör örgütlerinin arasına sıkışmış bir durumdadır. Uçan kuş bile olsa gerekli müdahaleler olur" dedi.

Önceki gün HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in kayın biraderi Hacı Lokman Birlik'e ait olduğu öne sürülen cesedin güvenlik aracından sürüklenmesiyle ilgili de konuşan Davutoğlu, "Öldürülen terörist de olsa yapılan muamele kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Davutoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki sandık taşıma taleplerini reddetmesine ilişkin olarak, "Böyle bir talep gelmiş ama YSK bunu görmezden geliyor. Çıkan karara saygılıyız ama bu doğru olduğu anlamına gelmez. Yanlış bir karardır" diye konuştu.

Davutoğlu'nun AKP'nin seçim beyannamesine ilişkin olarak CHP'den gelen eleştirilere, "Kaynak tartışması yapabilirler. Bu kaynak noktasında doğabilecek her şeyi masaya yatırdık. Yaptığımız hesaplara göre: 19 milyar TL lazım. MHP ve CHP'nin 150 milyar TL. Afaki şeyler" ifadesini kullandı.

Başbakan Davutoğlu, Habertürk TV'de Veyis Ateş'in soularını yanıtladı.

- Rusya hava sahamızı ihlal etti. Bunun için neler diyeceksiniz?

Angajman kurallarımız bellidir. Önce uyarırız. Rusya bizim dostumuz ve komşumuzdur. Suriye meselesi iç savaşın içinde bir diktatörle terör örgütlerinin arasına sıkışmış bir durumdadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya ziyareti vardı. Ben sayın Putin'le BM'de görüştüm.

Rusya'ya gerekli diplomatik girişimlerde bulunduk. Türk sınırlarının bir kez daha böyle bir şey olmayacağını belirttik. Rusya da bize bu işin sehven olduğunu söyledi.

Uçan kuş bile olsa. Gerekli müdahaleler olur. NATO konseyinde bu konular ele alınacak.

Türkiye'nin yanında olduklarını ilettiler. Rus uçaklarının masum halkı ya da ılımlı muhalifleri vurması hususunda 7 ülke bir deklarasyon yayınladık.

Türkiye ile yakın ilişkileri olan Rusya bizi rahatsız edecek işlerden kaçınır.

Rusya'nın doğrudan müdahale etmesi ve Beşar Esed'in bittiği bir noktada Rusya'nın yaptığı büyük bir yanlıştı. Ilımlı muhaliflerin olduğu yerler bombalandı.

Ümit ederim bu yanlış tutumdan vazgeçerler.

Bir taraftan terörle mücadele, bir taraftan Suriye meselesi var. CHP ve MHP vekillerine baskı yaptılar. Türkeş dışında buna direnen kimse olmadı. Bunlar sorumluluk almadı. Görevden kaçtılar. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli günlük faydalar yüzünden kaçtılar.

- YSK'nın sandık tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Böyle bir talep gelmiş ama YSK bunu görmezden geliyor. Çıkan karara saygılıyız ama bu doğru olduğu anlamına gelmez. Yanlış bir karardır.

- Seçim güvenliğiyle ilgili nasıl karar alacaksınız?

Bu AK Parti değil seçim hükümeti. Türkiye'nin her yerinde güvenliği alacağız.

- 7 Haziran'da CHP'liler AK Parti kurmaylarıyla konuşurken kaynak nerede diyorlardı. O zaman CHP'ye kaynak yok diyorlardı. Şimdi kaynağı nereden buldular sorusunu soruyor.

Biz bir şey söyledik mi hesabı kitabı yapar öyle bir şeyler söyleriz. CHP, MHP ve HDP'nin böyle bir durumu yok.

Kaynak tartışması yapabilirler. Bu kaynak noktasında doğabilecek her şeyi masaya yatırdık. Yaptığımız hesaplara göre: 19 milyar TL lazım. MHP ve CHP'nin 150 milyar TL. Afaki şeyler.

Gençlerimize yönelik projelerimiz çok iyi.

- 7 Haziran'da neden yoktu?

Bu vaatlerin bir kısmı vardı. En son Diyarbakır'da yaptığım konuşmada da bahsettim.

- Sayın Meral Akşener'e adaylık teklifi gitti mi?

Biz bakanlık teklif ettik. Bizim bakanlık teklifimizi kabul etmeyen birini listelerimize nasıl alırız? Ben bir tek şeyi esas aldım. Devlet tecrübesi. Meral Akşener çok tecrübeli bir isim olduğu için teklif edildi. Sayın Tuğrul Türkeş ne kaybetti?

- Dün ilk kez prompter kullandınız.

Ben hala doğal akış içinde konuşmayı tasvip ediyorum. Bir gece önce bu fikir doğdu. İlk tecrübeydi. Çok fazla vaat vardı. Prompterla bu işin daha sağlıklı olacağı yöndeydi.

Ben konuşma yapacağım zaman seher vakti bir mimari kurarım.

- Şubat ayında öğretmen ataması olacak mı?

Eğtim fakültelerini yeniden yapılandırıyoruz. Ben öğretmenlerimize özel bir ehemmiyet veriyorum. İlkokul öğretmenlerimiz çok önemlidir. Ben Müzeyyen ve Nezehat hanımları annemden ayırmam.

Öğretmen arz ve talebi arasında bir uyum bulmak zorunda. Bir öğretmen akademisi kuracağız. Bizim zamanımızda öğretmen atamaları 2.5 kat arttı. İhtiyaç olursa Şubat'ta da atarız.

"Öldürülen terörist de olsa yapılan muamele kabul edilemez"

Türkiye demokratik hukuk devletidir. Terörle mücadele ederken bütün memurlarımızın uyması gereken temel demokratik kurallar var. Bu bahsi geçen terörist polislerimize roketatarla saldıran bir kişi. Öldürülen bir terörist de olsa cesedi bu şekilde bir muameleye maruz bırakılmasını kesinlikle doğru bulmayız. O kişi hukuka teslim edilir cezası öyle verilir. Resmin çekiliş biçimi, videoya alınması, provakatif anlamda yansıtılıyor. Aylardır şehit veren mücadele yürüten emniyet birimlerimize gölge düşürmesine izin veremeyiz. Bu bütün güvenlik birimlerimize mal edilemez. Roketlerle küçüçük çocukları parçalayan yol kesme mayınlamalarda 60 yaşındaki Makbule hanımı, 12 yaşındaki Fırat'ı katleden bir örgütten bahsediyoruz. Kimse bu insanları masum göstermeye çalışamaz. Bölgedeki vatabndaşlarımıza şunu ifade etmek isterim. Türkiye'de önceki dönemlerdeki gibi hukuk dışı bir dönem olacağı kanaatini yaymak isteyenlere kesinlikle itibar etmeyin.