TSK: Suriye sınırında iki F-16 5 dakika 40 saniye boyunca taciz edildi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye sınırında iki F-16'nın, MIG-29 savaş uçakları tarafından taciz edildiği belirtildi. Açıklamada radar kilidinin 5 dakika 40 saniye boyunca muhafaza edildiği belirtildi. 1977'de üretimine başlanan MIG-29'lar Rusya ve Suriye'nin de aralarında bulunduğu 24 ülke tarafından kullanılıyor.

Genelkurmay'dan yapılan açıklama şöyle:

10 adet F-16 ile Türkiye-Suriye hudut hattı boyunca devriye uçuşu icra edilmiştir. Bu görev esnasında iki adet F-16 uçağımız, milliyeti tespit edilemeyen 2 adet MIG-29 tarafından toplam 5 dakika 40 saniye süreyle radar kilidini muhafaza etmek suretiyle taciz edilmiştir.