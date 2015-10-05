Dışişleri: 3 Ekim'de bir Rus uçağı Türk hava sahasını ihlal etmiştir

Dışişleri Bakanlığı, bir Rus uçağının Türk hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle Moskova'ya sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Söz konusu ihlal, Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi, Bakanlığımız Müsteşar Vekili tarafından Bakanlığa çağrılarak kuvvetle protesto edilmiş, bu tür bir ihlalin tekerrüründen kaçınılması önemle talep edilmiş, aksi takdirde yaşanabilecek arzu edilmeyen bir hadiseden Rusya Federasyonu’nun sorumlu olacağı bildirilmiştir" ifadesi kullanıldı. Türkiye, Suriye'ye yönelik angajman kurallarını Rusya'ya karşı uygulamazken, Moskova'yı söz konusu ihlalin tekrarlanmaması konusunda uyardı. Rusya ise ihlalin "navigasyon hatası"ndan kaynaklandığını savundu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu da konuya ilişkin açıklama yaparak, "Türkiye'nin angajman kuralları bellidir. Kim ihlal ederse gereken yapılır. TSK'ya bu konuda talimat verilmiştir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Rusya Federasyonu’na ait bir savaş uçağı 3 Ekim saat 12.08’de Yayladağı/Hatay bölgesinin güneyinde hava sahamızı ihlal etmiştir. Bölgede devriye uçuşu yapan iki F-16 uçağımız tarafından önlemede bulunulması üzerine Rus uçağı Türk hava sahasını Suriye’ye geçerek terk etmiştir.

Söz konusu ihlal, Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi, Bakanlığımız Müsteşar Vekili tarafından Bakanlığa çağrılarak kuvvetle protesto edilmiş, bu tür bir ihlalin tekerrüründen kaçınılması önemle talep edilmiş, aksi takdirde yaşanabilecek arzu edilmeyen bir hadiseden Rusya Federasyonu’nun sorumlu olacağı bildirilmiştir.

Ayrıca, Sayın Bakanımız Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u 3 Ekim günü arayarak konuyla ilgili benzer görüşleri tekrarlamış ve tepkimizi dile getirmiştir. Sayın Bakanımız, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya Dışişleri Bakanlarıyla da durumu değerlendiren telefon görüşmeleri yapmıştır. Sayın Bakanımız NATO Genel Sekreteri ve Almanya Dışişleri Bakanıyla da konuyu ele alacaktır."