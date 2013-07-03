T24 LogoT24 Logo
Politika

Davutoğlu'ndan Kerry'e: Bizi neden dinlediniz?

Dışişleri Bakanlığı, "ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından Diplomatik Temsilciliklerimizin Dinlenmesine Yönelik İddialar" hakkında bir açıklama yayımladı

03 Temmuz 2013 18:52

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Brunei'de ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'ye ABD Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından Türk temsilciliklerinin dinlenmesini sordu.

Dışişleri Bakanlığı, "ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından Diplomatik Temsilciliklerimizin Dinlenmesine Yönelik İddialar" hakkında bir açıklama yayımladı:

"Sayın Bakanımız ASEAN Toplantısı için bulunduğu Brunei’de, konuyu ABD Dışişleri Bakanı Kerry ile ele almış ve Türkiye ’nin iddialarla ilgili açıklama beklediğini belirtmiştir. Sayın Bakanımızın ABD Dışişleri Bakanı Kerry ile yaptığı görüşmeye ilave olarak, bugün (3 Temmuz 2013), ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone Ankara dışında bulunduğundan, Büyükelçilik Maslahatgüzarı Jess Baily, Genel Siyasi İşler Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ömer Önhon tarafından Bakanlığımıza davet edilerek konuyla ilgili izahat beklediğimiz yinelenmiştir."

ETİKETLER

abdahmet davutoğlujohn kerrydışişleri bakanlığı

İlgili Haberler

Davutoğlu: Dinleme iddiaları doğruysa, ABD'den açıklama bekleriz

Ahmet Davutoğlu, The Guardian gazetesinin ortaya attığı iddiadan ASEAN toplantısı için gittiği Brunei Krallığı’nda haberdar oldu

Davutoğlu: ABD'den 'dinleme skandalı'yla ilgili açıklama istedik

Brunei'de ABD'li mevkidaşı ile görüşen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, John Kerry'den 'dinleme skandalı'yla ilgili bilgi istediklerini söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24