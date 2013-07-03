Davutoğlu'ndan Kerry'e: Bizi neden dinlediniz?

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Brunei'de ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'ye ABD Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından Türk temsilciliklerinin dinlenmesini sordu.

Dışişleri Bakanlığı, "ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından Diplomatik Temsilciliklerimizin Dinlenmesine Yönelik İddialar" hakkında bir açıklama yayımladı:

"Sayın Bakanımız ASEAN Toplantısı için bulunduğu Brunei’de, konuyu ABD Dışişleri Bakanı Kerry ile ele almış ve Türkiye ’nin iddialarla ilgili açıklama beklediğini belirtmiştir. Sayın Bakanımızın ABD Dışişleri Bakanı Kerry ile yaptığı görüşmeye ilave olarak, bugün (3 Temmuz 2013), ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone Ankara dışında bulunduğundan, Büyükelçilik Maslahatgüzarı Jess Baily, Genel Siyasi İşler Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ömer Önhon tarafından Bakanlığımıza davet edilerek konuyla ilgili izahat beklediğimiz yinelenmiştir."