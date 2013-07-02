Davutoğlu: ABD'den 'dinleme skandalı'yla ilgili açıklama istedik

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ASEAN toplantıları için gittiği Brunei'de ABD’li mevkidaşı John Kerry ile görüştü. Davutoğlu, görüşmede ABD'nin dinleme skandalıyla ilgili iddiaları da ele aldıkları belirterek, "Kendisine hem bu konuda bir açıklama talep ettiğimizi ifade ettim. İlkesel olarak biz, Türkiye ve Amerika gibi, Avrupa gibi ülkeleri, müttefik ülkeler arasında bu tür hususların yaşanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konularda da son derece açık ve kesin kanaatlerimiz var. Kendisi de bu konuda bilgilerinin sınırlı olduğunu ancak gerekli çalışmalar, bilgileri edindikten sonra paylaşacaklarını ifade ettiler" dedi.

Kerry Filistin konusunda 'çok umutlu'

Kerry’nin Filistin’deki son temasları hakkında kapsamlı bilgi verdiği belirten Davutoğlu, “Özellikle İsrail ve Filistin tarafıyla yaptığı görüşmelerin ışığında bundan sonar atılacak adımların ne olabileceği ve zamanlaması konusunu bizimle paylaştı” dedi. Kerry’yi “çok umutlu” gördüğünü kaydeden Davutoğlu,“Bu görüşmelerde ciddi mesafe alındığı intibaını edindim. Önümüzdeki günlerde tekrar bölgeye gidecek. Gitmeden önce ve sonra yine telefon görüşmeleriyle birbirimizi bilgilendireceğiz. Bu konuda diplomatik temasları yoğunlaştırma iradesi çok açık. Ümit ederiz ki bu kez Filistin devletinin kurulmasının önünü açan ve Filistin devletinin kurulmasını sağlayan bir barış süreci etkin olarak devreye girer” ifadelerini kullandı.

Suriye'deki gelişmeleri de ele aldık

Kerry ile görüşmesinde Suriye konusunu da ele aldıklarını belirten Davutoğlu, özellikle Humus’ta yaşanan son gelişmeler hakkında Türkiye ile ABD’nin aynı kaygıları paylaştığını söyledi. Davutoğlu, Humus’ta hava kuvvetleri eşliğinde yapılan saldırıların çok büyük kayıplara ve zaten tahrip olmuş şehrin tümüyle tahrip olmasına yol açtığını ifade etti ve şöyle devam etti: “Burada başta Hizbullah olmak üzere yabancı unsurların fiilen savaşıyor olması da çok ciddi kaygı verici bir gelişme. Bu konuları el aldık. Dün benim Sayın Lavrov ile yaptığım görüşme konusunda fikirlerimi sordu. Ben onları aktardım. Kendisi de zaten bugün öğleden sonra Sayın Lavrov ile görüşecek. Dolayısıyla gerek benim Sayın Lavrov ile yaptığım, gerek Sayın Kerry ile yaptığım, gerekse her ikisinin yapacağı görüşmeler bir bütünlük arz ediyor” diye konuştu.