Davutoğlu: Dinleme iddiaları doğruysa, ABD'den açıklama bekleriz

Eski CIA çalışanı Edward Snowden’ın açığa çıkardığı dinleme skandalının Türkiye’ye ait elçilik ve diplomatik misyonları da içerdiğinin iddia edilmesine Ankara’dan ilk tepki Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu, "daha önce, G-20 toplantısındaki dinleme skandalıyla İngiltere’den nasıl bir açıklama beklediğimizi ifade ettiysek, eğer son iddialar da doğruysa, ABD’den de açıklama bekleriz" dedi.

Hürriyet gazetesinden Uğur Ergan'ın haberine göre, Davutoğlu, The Guardian gazetesinin ortaya attığı iddiadan ASEAN toplantısı için gittiği Brunei Krallığı’nda haberdar oldu. Davutoğlu’nun verdiği talimat doğrultusunda yakın kurmayları ortaya atılan iddialarla ilgili hemen değerlendirme yapmaya başladı.

Bir diplomatik kaynak, “Ortaya atılan iddiaların doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Her şey çok sıcak. Olayla ilgili haberleri topluyoruz. Elbette diğer AB üyesi ülkelerin nasıl tepki vereceklerini göreceğiz. Daha önce, G-20 toplantısındaki dinleme skandalıyla İngiltere’den nasıl bir açıklama beklediğimizi ifade ettiysek, eğer son iddialar da doğruysa, ABD’den de açıklama bekleriz” dedi.