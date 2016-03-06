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Davutoğlu: Zaman'la ilgili kara para aklama iddiaları var

"Yargı organlarının aldığı kararlar da uygulanacaktır"

06 Mart 2016 16:23

Zaman gazetesine kayyum atanmasını değerlendiren Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Bu paralel yapının ve kara para aklama da dahil birçok işlemin söz konusu olduğu bir hukuki iddianame var ve bunun da nihai kertede belirleyicisi ve bu sürecin yürütücüsü yargı organlarıdır, kesinlikle hükümetimizle bu anlamda yönlendirici bir ilişki hükümetimiz açısından söz konusu değildir. Bu yargı organlarının aldığı kararlar da uygulanacaktır" dedi.

Zaman gazetesine kayyum atanmasının yankıları sürerken, Başbakan Ahmet Davutoğlu,  ‘hukuki süreç’ vurgusu yaptı. “Bu tamamıyla hukuki bir süreçtir. Basın özgürlüğü konusunda Türkiye’de kimsenin şüphesi olmamalıdır ama basın faaliyetiyle, basın faaliyetini örterek yapılan başka faaliyetler arasındaki ayrımı da hepimiz yapmak durumundayız” diyen Davutoğlu şunları söyledi:

“Türkiye’de hükümetimiz aleyhine, Türkiye’de genel olarak eleştirel anlamda yayın yapan çok sayıda basın yayın organı var. Hiçbirisine de herhangi bir hukuki işlem yapılmıyor. Çünkü eleştiri en doğal haktır ama burada söz konusu olan sadece bir basın faaliyeti değil özellikle meşru halk desteği ile iktidara gelmiş bir hükümete ve onun organlarına geçmişten beri yürütülen bir operasyonun neticesinde gelinen bir noktadır. Dolayısıyla burada bu paralel yapının ve kara para aklama da dahil birçok işlemin söz konusu olduğu bir hukuki iddianame var ve bunun da nihai kertede belirleyicisi ve bu sürecin yürütücüsü yargı organlarıdır, kesinlikle hükümetimizle bu anlamda yönlendirici bir ilişki hükümetimiz açısından söz konusu değildir. Bu yargı organlarının aldığı kararlar da uygulanacaktır."

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