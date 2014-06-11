Ahmet Davutoğlu'ndan IŞİD'e gözdağı: Karşılığını alırlar

Dışişleri Ahmet Davutoğlu, ABD'den Türkiye'ye dönüşünde yaptığı açıklamada, Musul'da kaçırılan 48 diplomat ve çalışana zarar gelmesi durumunda, çok sert yanıt verileceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu havaalanında şunları söyledi: "Musul Başkonsolosluğumuza 3 gün önce tahliye talimatı gönderdik. Ama bölgede çatışmaların yoğunlaşması nedeniyle, kararı oradaki arkadaşlarımızın takdirine bıraktık. Yaptığımız görüşmelerde, 48 görevlimizin güvenlikleri sağlanmadan tahliye edilmesinin riskli olduğu öngörüldü."

Vatandaşlarımıza zarar gelirse, en şiddetli biçimde yanıt verilecektir



Davutoğlu, Türkiye'nin ilk kez böyle bir krizle karşı karşıya kalmadığını belirterek, "Kimsenin gereğinin yapıldığı konusunda şüphesi olmasın. 24 saat bu meseleyi takip ettik. Bu aşamada da temaslarımız sürüyor. Diplomatlarımızın ailelerine ilk andan itibaren bilgi verdik, gelişmeleri takip ettik. Bu takibi şimdi de sürdürüyodruz. Paniğe kapılmadan, vatandaşlarımızın ve görevlilerimizin güvenliği sağlanacaktır. Yorumları takip ediyorum ama öyle günler vardır ki, bazı hususlar bütün kaygıların önüne geçer. Bugün hepimizin dayanışma içinde olması gerekir. Onların sağ salim gelmesi her şeyden önemlidir. İlk andan itibaren istihbarat birimlerimiz ve diplomatlarımız, gerekli önlemleri almıştır. Sağlıklarından ve güvenliklerinden haberdarız. Gerek Irak’ta gerek Suriye’de herkes bilsin ki, vatandaşlarımıza bir halel geldiğinde karşılıksız kalmayacaktır. Şu anda kriz yönetimi yönetiyoruz, yanlış anlaşılmasın. Vatandaşlarımıza gelebilecek herhangi bir zarar karşısında, en şiddetli şekilde cevap verilecektir" diye konuştu.