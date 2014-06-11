T24 LogoT24 Logo
Politika

Ahmet Davutoğlu'ndan IŞİD'e gözdağı: Karşılığını alırlar

Ahmet Davutoğlu: Musul Başkonsolosluğu'na tahliye talimatı 3 gün önce verildi ancak çatışmaların yoğunluğu nedeniyle tahliye gerçekleştirilemedi

11 Haziran 2014 22:09

Dışişleri Ahmet Davutoğlu, ABD'den Türkiye'ye dönüşünde yaptığı açıklamada, Musul'da kaçırılan 48 diplomat ve çalışana zarar gelmesi durumunda, çok sert yanıt verileceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu havaalanında şunları söyledi: "Musul Başkonsolosluğumuza 3 gün önce tahliye talimatı gönderdik. Ama bölgede çatışmaların yoğunlaşması nedeniyle, kararı oradaki arkadaşlarımızın takdirine bıraktık. Yaptığımız görüşmelerde, 48 görevlimizin güvenlikleri sağlanmadan tahliye edilmesinin riskli olduğu öngörüldü."

 

Vatandaşlarımıza zarar gelirse, en şiddetli biçimde yanıt verilecektir
 

Davutoğlu, Türkiye'nin ilk kez böyle bir krizle karşı karşıya kalmadığını belirterek, "Kimsenin gereğinin yapıldığı konusunda şüphesi olmasın. 24 saat bu meseleyi takip ettik. Bu aşamada da temaslarımız sürüyor. Diplomatlarımızın ailelerine ilk andan itibaren bilgi verdik, gelişmeleri takip ettik. Bu takibi şimdi de sürdürüyodruz. Paniğe kapılmadan, vatandaşlarımızın ve görevlilerimizin güvenliği sağlanacaktır. Yorumları takip ediyorum ama öyle günler vardır ki, bazı hususlar bütün kaygıların önüne geçer. Bugün hepimizin dayanışma içinde olması gerekir. Onların sağ salim gelmesi her şeyden önemlidir. İlk andan itibaren istihbarat birimlerimiz ve diplomatlarımız, gerekli önlemleri almıştır. Sağlıklarından ve güvenliklerinden haberdarız. Gerek Irak’ta gerek Suriye’de herkes bilsin ki, vatandaşlarımıza bir halel geldiğinde karşılıksız kalmayacaktır. Şu anda kriz yönetimi yönetiyoruz, yanlış anlaşılmasın. Vatandaşlarımıza gelebilecek herhangi bir zarar karşısında,  en şiddetli şekilde cevap verilecektir" diye konuştu.

 

ETİKETLER

ahmet davutoğlumusulbaşkonsoloslukışid

İlgili Haberler

Ahmet Davutoğlu, 'Musul'da önlemler alındı' demişti

Irak'taki Musul Başkonsolosu dahil 48 çalışanın kaçırılmasından 22 saat önce, Dışişleri Bakanı Davutoğlu, 'Gerekli önlemler alındı' dedi

IŞİD, Musul'dan sonra Tikrit'i de ele geçirdi

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD), Musul'dan sonra Tikrit şehrini de ele geçirdiği ileri sürüldü

Musul'daki tehlikeyi işaret etti, AKP'li vekiller 'safsata' dedi

TBMM'de dün yapılan Torba Yasa görüşmelerinde MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın Musul'daki tehlikeyi işaret etmesine, AKP'li vekiller 'atma, safsata bunlar' diye yanıtladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24