Davutoğlu: Suriye'deki ılımlı güçler yeterince güçlü olursa, karadan müdahaleye gerek kalmaz

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin IŞİD ve Suriye Ordusu güçlerinden kaçan sivilleri korumak için "güvenli bölge" oluşturulması konusunda ABD'yle birlikte çalışacağını vurguladı. Ankara'nın IŞİD ve diğer aşırılık yanlısı gruplara yardım ettiği suçlamaları reddeden Davutoğlu, Suriye'deki çatışmaların sona ermesi için de uluslararası topluma daha çok şey yapma çağrısında bulundu.

BBC muhabiri Jeremy Brown'a konuşan Başbakan Davutoğlu, Suriye'ye Türk askerinin gönderilmesi konusunda da "Tabii ki, eğer Türkiye'nin çıkarlarına, ülkemize yönelik bir tehdit olursa. Türkiye’ye kim saldırırsa, kuşkusuz ona karşı, Türkiye’ye saldıranları cezalandırmak için her türlü güce başvuracağız, bazen hava kuvvetlerine, bazen diğer kuvvetlere..." dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinin de (ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya) Suriye'deki çatışmaları durdurmak için "güçlü bir karar" almadığını söyleyen Davutoğlu, Türkiye'nin çok sayıda mültecinin Avrupa'ya geçişini önlemek için yeterli önlem alıp almadığı sorusuna ise bunun Suriye'de dört yıldır devam eden çatışmaları durdurarak mülteci akınını yavaşlatması gereken uluslararası toplumun sorumluluğu olduğunu vurguladı.

'Suriye'deki ılımlı güçler yeterince güçlü olursa, karadan müdahaleye gerek kalmaz'

BBC'de yer alan görüşmenin devamı şu şekilde:

"Başbakan Davutoğlu Türk kara birliklerinin Suriye'de kullanılması ihtimalini dışlamazken, bunun yerine Suriyeli ılımlı muhalifleri güçlendirmeyi tercih ettiğini söyledi.

Davutoğlu, 'Suriye'deki ılımlı güçler yeterince kuvvetli olursa, Türkiye dahil diğer ülkelerin kara askeri gönderme gereği olmaz' diye konuştu.

'PKK'ya yönelik hava saldırıları,

grup teslim olana dek sürece'

Davutoğlu Suruç saldırısından sonraki gelişmeler ve PKK'yla çatışmalar konusunda "Türkiye'nin Kürtlerle savaşta olduğu" söylemini reddetti ve Türkiye'nin PKK'ya misillemede bulunduğunu belirtti. Davutoğlu, "El Kaide İngiltere'ye saldırsa, İngiltere ve El Kaide arasında bir savaş olduğunu söylemezsiniz. Bu bir terör saldırısıdır. Hiçbir hükümet, hiçbir demokratik Avrupa ya da Amerika ülkesi halka meşru bir hükümete isyan çağrısında bulunan bir örgütü hoş göremez" dedi. Davutoğlu PKK'ya yönelik hava saldırılarının da grup teslim olana dek süreceğini kaydetti.

Başbakan Davutoğlu Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Katar'la birlikte Suriye'deki cihatçı unsurlara destek verdiği iddialarına ilişkin de, "Hayır. Asla. Asla. Asla. Esad'ın katliamlarından kaçanlara, kimyasal silahlardan, varil bombalarından kaçanlara destek verdik sadece. Türkiye'ye karşı hiçbir temeli olmayan, adaletsiz bir suçlama bu. Bu konuda kimin kanıtı varsa masaya koysun" şeklinde konuştu.