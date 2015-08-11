Davutoğlu: Siyasette HDP dışında gerginlik yok, hükümeti kurmak için her şeyi yaparım

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in "24 saat siyasette çok uzun bir zamandır" sözüne atıfta bulunarak, "Siyasette 24 saat bile uzundur önemli olan Türkiye'nin hükümetsiz kalmamasıdır. Siyasette HDP dışında gerginlik yok. HDP yalnız başına ciddi muhasebe yapmalıdır" dedi.

Görev süresi sona erecek olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Devlet Şeref Madalyası tevcih törenine katılan Başbakan AhmetDavutoğlu, resepsiyonda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla koalisyoan ilişkin görüşmesine ilişkin olarak Davutoğlu, "Perşembe günü görüşmede önümüzü görmek isteriz" dedi.

Başbakan Davutoğlu MHP ile koalisyon olacak mı iddialarına ilişkin olarak ise, "Herkes elini taşın altına koymak zorunda. Hükümeti kurmakla görevliyim bunun için her şeyi yaparım" açıklamasını yaptı.