Dışişleri Müsteşarı Sinirlioğlu: ABD ile güvenli bölge konusunda anlaştık

Türkiye, Suriye'de iç savaşın ardından başlayan göç dalgasıyla birlikte talep ettiği ve uzun süredir müzakerelerini yürüttüğü 'güvenli bölge' konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Ahaber'de yer alan bilgilere göre, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Türkiye ve ABD'nin Suriye sınırında güvenli bölge konusunda anlaştıklarını açıkladı. Siniroğlu'nun açıklamasına göre, tespit edilen güvenli bölgeye girmeleri durumunda IŞİD ve PYD güçleri hem Türkiye, hem de ABD tarafından hedef alınacak. Sinirlioğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri kara birliklerinin söz konusu bölgede konuşup konuşlanmayacağı konusunda bilgi vermedi ancak Esad rejimiyle savaşan Özgür Suriye Ordusu unsurlarının bölgede olacağını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Suriye sınırında oluşturulmasına karar verilen güvenli bölgenin büyüklüğü konusunda bilgi verdi. Bölgenin genişliğinin 98'e 45 boyutlarında olacağını ifade eden Sinirlioğlu "PYD ve DAEŞ bu bölgeye girerse hem Türkiye, hem de ABD tarafından vurulacak" dedi.