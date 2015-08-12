ABD Dışişleri: Herhangi bir türden bölge üzerinde anlaşma yok!

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'na dayandırılarak verilen "Türkiye ve ABD'nin Suriye sınırında güvenli bölge konusunda anlaştığı" iddiası ABD tarafından yalanlandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Mark Toner, konuya dair yaptığı açıklamada "Herhangi bir türden bölge üzerinde anlaşma yok" dedi.

A Haber, akşam saatlerinde Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sinirlioğlu'nu referans göstererek "Suriye'de güvenli bölge kurulması konusunda Türkiye ve ABD'nin anlaştığını" duyurdu. Sinirlioğlu'na atfedilen açıklamada, "DAEŞ, PYD ve Rejim bu bölgeye girerse hem Türkiye, hem de ABD tarafından vurulacak" ifadesi yer aldı. Dışişleri Bakanlığı sitesinde habere ilişkin bir açıklama yapılmazken ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Mark Toner, iddiaya dair "Herhangi bir türden bölge üzerinde anlaşma yok" dedi.

Al Jazeraa muhabiri Rosilant Jordan'ın Sinirlioğlu'nun ileri sürülen açıklamasını ileterek yönelttiği "güvenli bölge" sorusu üzerine Toner'ın verdiği yanıt şöyle:

"Bizim anladığımız kadarıyla Türkiye, üslere erişimimizi genişletti. Bir bölge yok. Güvenli bölge, güvenli alan... Bu gibi tanımlamalardan uzak duruyoruz. Konuştuğumuz şey IŞİD'i oradan çıkarma çabalarıdır. Buna bir etiket koymama konusunda dikkatliyiz. Türkiye ile hava operasyonlarını güçlendirmek için Türkiye'deki tesisleri kullanma konusunda anlaştık. Bundan sonrası için Türkiye ile hâlâ görüşme halindeyiz. Bunu bir "bölge" olarak karakterize etmeyeceğim. (Sinirlioğlu'nun) Sözkonusu açıklamaları görmedim. PKK yabancı bir terör örgütü. Türkiye'nin kendini savunma hakkını destekliyoruz ancak bu IŞİD'le mücadeleden ayrı bir konu. Herhangi bir türden bölge üzerinde anlaşma yok. Sadece Türkiye'deki tesislerin kullanımı, IŞİD'i bölgeden temizleme, yerel bir yönetim kurma ve sığınmacıların geri dönüşü ile ilgili olarak anlaşma var."

Davutoğlu: Güvenli bölge için çalışacağız



Başbakan Ahmet Davutoğlu ise BBC'ye bugün (11 Ağustos 2015) verdiği mülakatta Türkiye'nin IŞİD ve Suriye Ordusu güçlerinden kaçan sivilleri korumak için uçuşa yasak bölge fikrini yeniden gündeme getireceğini söyledi ve bir "güvenli bölge" oluşturulması için ABD'yle birlikte çalışacağını vurguladı.

Davutoğlu, Suriye'ye Türk askerinin gönderilmesi konusunda da "Tabii ki, eğer Türkiye'nin çıkarlarına, ülkemize yönelik bir tehdit olursa. Türkiye’ye kim saldırırsa, kuşkusuz ona karşı, Türkiye’ye saldıranları cezalandırmak için her türlü güce başvuracağız, bazen hava kuvvetlerine, bazen diğer kuvvetlere..." diye konuştu.

Başbakan Davutoğlu Türk kara birliklerinin Suriye'de kullanılması ihtimalini dışlamazken, bunun yerine Suriyeli ılımlı muhalifleri güçlendirmeyi tercih ettiğini söyledi. Davutoğlu, "Suriye'deki ılımlı güçler yeterince kuvvetli olursa, Türkiye dahil diğer ülkelerin kara askeri gönderme gereği olmaz" ifadesini kullandı.