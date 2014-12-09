Davutoğlu: Demirtaş, hiç ders almamış!

Başbakan Ahmet Davutoğlu, İngiltere Başbakanı David Cameron ile yaptığı ortak basın toplantısında, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın “Makul şüphe paketini sokakta engelleriz” sözlerinin kamu düzenini bozacağını belirterek, "Biz Çözüm Süreci’ni tekrar rayına oturtacak bir tavır sergiledik ama Sayın Demirtaş’ın açıklamalarından sonra demek ki hiç ders alınmamış" ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu basın toplantısında şunları söyledi: “Ne tedbir alınıyorsa birlikte alacağız ama bilelim ki Suriye’deki bu teröre yol açan güç boşluğunun doldurulması gerekiyor. Hükümeti kurar kurmaz Çözüm Süreci mekanizmasını işlettik ve son derece olumlu gelişmeler yaşanırken 6-7 Ekim olayları yaşandı.



Birçok HDP yetkilisi bu olaylar tırmanırken kışkırtıcı tweetler attılar. Biz Çözüm Süreci’ni tekrar rayına oturtacak bir tavır sergiledik ama Sayın Demirtaş’ın açıklamalarından sonra demek ki hiç ders alınmamış. Şimdi Yasin Börü’nün annesine sormak lazım İç Güvenlik Reformu gerekli mi değil mi? Sayın Demirtaş karar vermelidir. Kamu düzeninin olmadığı yerde Çözüm Süreci yürümez.



Kamu düzeninin olmadığı yerde bundan en çok HDP etkilenir. Sayın Demirtaş’ın bu açıklamaları nereye oturur, herkese, bütün sivil toplum temsilcilerine soruyorum. Tekrar uyarıyorum kendisini, bu çağrılar devam ederse dökülecek her damla kanın sorumlusu Sayın Demirtaş’tır. Varsa bir muhalefeti Meclis’te dile getirilir ama molotof kokteyli ile gösteri yapmak toplantı ve gösteri hakkı kapsamında değildir.”