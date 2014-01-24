Davutoğlu: Ordu müdahalesi Suriye rejiminin tercihi oldu

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Davos’ta Suriye kriziyle ilgili ‘’Türkiye şu an Suriye'de bulunan Suriyeli olmayanların hemen bugün ülkeyi terk etmesini istiyor’’dedi.

Davos’ta düzenlenen "Ortadoğu İçin Nihai Oyun" başlıklı oturumda konuşan Davutoğlu, "Türkiye şu an Suriye'de bulunan Suriyeli olmayanların hemen bugün ülkeyi terk etmesini istiyor. Hizbullah veya diğer radikal gruplar. Suriye sadece Suriyelilere bırakılmalı. Askeri çözüm bizim hemfikir olduğumuz tek çözüm değil. Objektif olalım, kim barışçıl göstericilere karşı ordu desteğini başlattı? Ordu müdahalesi Suriye rejiminin tercihi oldu" ifadesini kullandı.