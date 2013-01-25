Charlize Theron Davos'a damga vurdu: Ben bakireyim!

Güney Afrika doğumlu ünlü yıldız Charlize Theron ilk kez katıldığı Dünya Ekonomik Forumu'na damga vuran açıklamalar yaptı.

Davos'ta yeterince kadın olmadığını söyleyen Theron, oran dahi verdi: "Buradakilerin yüzde 14'ü kadın, yüzde 50 olması gerekiyordu" dedi.

cnnturk.com'da yer alan habere göre, Davos'ta Theron'un konuşulmasına neden olan açıklamalar bunlar değildi.

Güney Afrika'daki AIDS sorunuyla ilgili kurduğu vakıf nedeniyle kendisine ödül verilen Charlize Theron, konuşmasına "Ben bakireyim" diye başladı.

Herkes şaşkın şaşkın bakarken gülen Charlize Theron, "Bakireyim derken, Davos Bakiresiyim, yani buraya ilk defa geliyorum demek istedim" diyerek izleyicileri kahkahalara boğdu.

