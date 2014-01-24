Suriye rejimi ve muhalefeti yarın aynı odada buluşacak

BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi El Ahdar El İbrahimi, Esad rejimi ve Suriyeli muhaliflerle yarın aynı odada buluşma konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

El İbrahimi, Suriyeli heyetlerle bugün Cenevre'deki BM binasında ayrı ayrı bir araya geldikten sonra basın toplantısı düzenleyerek görüşmeleri değerlendirdi.

Her iki tarafın da Suriye'de bir geçiş hükümeti kurulmasını öngören Cenevre-1 anlaşmasının prensiplerini kabul ettiğini belirten El İbrahimi, şu ana kadar yaptığı görüşmelerin 'cesaret verici' olduğunu dile getirdi.

El İbrahimi, "Yarın (taraflarla) aynı odada buluşmak üzere mutabık kaldık" ifadesini kullandı.