Davutoğlu'ndan Çin Büyükelçiliği'ne: Haddinizi bilin! Burası ANKARA!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan tweet'e tepki göstererek; "Haddinizi bilin! Burası ANKARA!" dedi.
Ne olmuştu?
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Doğu Türkistan'la ilgili paylaşımlarına Çin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından "Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" paylaşımı yapılmıştı.
Öte yandan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, Büyükelçiliğin sosyal medya paylaşımlarından duyulan rahatsızlık nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı.
Akşener, Barın Katliamı nedeniyle paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Çin esaretine boyun eğmeyen Doğu Türkistanlı soydaşlarımızı, şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum… Esaret altındaki soydaşlarımızı unutmayacak, uğradıkları zulümlere sessiz kalmayacağız. Doğu Türkistan bir gün mutlaka bağımsız olacak!"