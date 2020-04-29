Davutoğlu'ndan Adana'da polisin öldürdüğü gencin ailesine taziye telefonu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adana'da uygulama noktasından kaçması üzerine polis tarafından vurularak öldürülen Suriyeli Ali Hemdan El Asani'nin (18) babasını arayarak başsağlığı diledi.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesinde Suriyeli bir sığınmacı dur ihtarına uymadığı iddiasıyla polis tarafından öldürüldü. Asan'yi öldüren polis kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine girdi.

Davutoğlu, Adnan Hemdan El Asani'yle ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, oğlunu kaybetmesinden duyduğu derin üzüntüyü dile getirirken, kederli aileye başsağlığı diledi. Ali El Hamdani’nin babası Adnan Hamdani ise, Gelecek Partisi Liderine taziye telefonundan dolayı teşekkür etti.