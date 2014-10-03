T24 LogoT24 Logo
Politika

Davutoğlu: Kobani'nin düşmesini istemeyiz

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili her türlü tedbir alındığını belirterek, "Her türlü senaryoya hazırız" diye konuştu

03 Ekim 2014 03:28

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kobani'nin düşmesini istemediklerini belirterek, her türlü yardımı yapacaklarını söyledi.

Ahaber ve Atv ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Ahmet Davutoğlu, Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili olarak da her türlü tedbirin alındığını söyledi.

Davutoğlu, Süleyman Şah Türbesi'ne yönelik iddiaların doğru olmadığını ifade ederek, "Kimsenin böyle bir maceraya kalkışmaması lazım. Biz çatışma istemeyiz ama her türlü senaryoya hazırız" diye konuştu.

 

'Kobani'nin düşmesini istemeyiz'

 

"Kobani'nin düşmesini istemeyiz. Kobani'nin düşmemesi için ne gerekirse yaparız" ifadelerini kullandı.

"Bize dokunmayan yılan bin yaşasın mantığımız yok. Bize dokunan bir yılan var" diyen Davutoğlu, "Kobani'deki Kürtler de bizim kardeşimizdir. Ne yardım gerekiyorsa yaparız" şeklinde konuştu.

Başbakan Davutoğlu, "Türkiye'nin istediği, belirlediği önceliğe uygun olması şartıyla her türlü koalisyonda yer alırız" ifadelerini kullandı.

 

'TİB'e hakareti durdurma hakkı verilmeli'

 

Başbakan Davutoğlu, Anayasa Mahkemesi'nin kararına ilişkin bir soruya "Fikir özgürlüğünü ve iletişim özgürlüğünü savunuyoruz. 28 Şubat şartlarında 4 yıl köşe yazarlığı yaptım. Her özgürlüğün bir ahlaki çerçevesi var. Burada TİB'in müdahale yetkisi almasına karşı çıkışa iki sebeple karşı eleştiri getiririm. Ya uygulamadaki gecikme, başka bir insanın güvenliğini tehdit ederse, bunun sorumlusu kim olacak? Tam Gezi olayları olurken, eşim bir ameliyattaydı. Tam o gösterilerin yoğun olduğu anda bir tweet 'Şu anda Davutoğlu'nun evine saldırıyoruz' diye evimin adresi verildi. Ben bundan, ABD'deki kızımın telaşla aramasından haberim oluyor. Herkes, kendisini benim yerime koysun. Birileri, bir vandallar grubu böyle bir tweeti kullanıyor. Burada TİB'in böyle bir tweet'i görüp özgürlükleri koruması mümkündür yoksa mahkeme kararının beklenmesi mi? Böyle bir saldırı gerçekleşse, bunun hesabını kim verecek. Özgürlükler konusunda kahramanlık yapmak çok kolay. Anayasa Mahkemesi'nin her vatandaşın sorunu için çözümler bulmak zorundadır. Sayın Erdoğan'a ve ailesine ne tehditler yapıldığını gördük. Hakaret teminat altına alınamaz. TİB'e hakareti durdurma hakkı verilmeli.

Yarın Anayasa Mahkemesi özgürlük kahramanı olarak görülebilir ama benim hukukumu koruyamaz. Dünyada böyle bir özgürlük anlayışı yoktur."

 

ETİKETLER

ahmet davutoğlukobaniışidsüleyman şah türbesitezkere

İlgili Haberler

TİB'in 4 saatte internet sitesi kapatma yetkisi iptal edildi

Anayasa Mahkemesi, görevden alınan memurların göreve 2 yıl iade edilmemesini öngören düzenleme ile TİB'e geniş yetkiler tanıyan düzenlemeyi iptal etti

Irak-Suriye tezkeresi kabul edildi

Türk askerine yurtdışında operasyon ve müdahale yetkisi ile yabancı askerlerin Türkiye'den geçmesi ve bulunmasına yetki veren Irak-Suriye tezkeresi 98 hayır oyuna karşı 298 kabul oyuyla kabul edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24