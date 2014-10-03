Davutoğlu: Kobani'nin düşmesini istemeyiz

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kobani'nin düşmesini istemediklerini belirterek, her türlü yardımı yapacaklarını söyledi.

Ahaber ve Atv ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Ahmet Davutoğlu, Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili olarak da her türlü tedbirin alındığını söyledi.

Davutoğlu, Süleyman Şah Türbesi'ne yönelik iddiaların doğru olmadığını ifade ederek, "Kimsenin böyle bir maceraya kalkışmaması lazım. Biz çatışma istemeyiz ama her türlü senaryoya hazırız" diye konuştu.

'Kobani'nin düşmesini istemeyiz'

"Kobani'nin düşmesini istemeyiz. Kobani'nin düşmemesi için ne gerekirse yaparız" ifadelerini kullandı.

"Bize dokunmayan yılan bin yaşasın mantığımız yok. Bize dokunan bir yılan var" diyen Davutoğlu, "Kobani'deki Kürtler de bizim kardeşimizdir. Ne yardım gerekiyorsa yaparız" şeklinde konuştu.

Başbakan Davutoğlu, "Türkiye'nin istediği, belirlediği önceliğe uygun olması şartıyla her türlü koalisyonda yer alırız" ifadelerini kullandı.

'TİB'e hakareti durdurma hakkı verilmeli'

Başbakan Davutoğlu, Anayasa Mahkemesi'nin kararına ilişkin bir soruya "Fikir özgürlüğünü ve iletişim özgürlüğünü savunuyoruz. 28 Şubat şartlarında 4 yıl köşe yazarlığı yaptım. Her özgürlüğün bir ahlaki çerçevesi var. Burada TİB'in müdahale yetkisi almasına karşı çıkışa iki sebeple karşı eleştiri getiririm. Ya uygulamadaki gecikme, başka bir insanın güvenliğini tehdit ederse, bunun sorumlusu kim olacak? Tam Gezi olayları olurken, eşim bir ameliyattaydı. Tam o gösterilerin yoğun olduğu anda bir tweet 'Şu anda Davutoğlu'nun evine saldırıyoruz' diye evimin adresi verildi. Ben bundan, ABD'deki kızımın telaşla aramasından haberim oluyor. Herkes, kendisini benim yerime koysun. Birileri, bir vandallar grubu böyle bir tweeti kullanıyor. Burada TİB'in böyle bir tweet'i görüp özgürlükleri koruması mümkündür yoksa mahkeme kararının beklenmesi mi? Böyle bir saldırı gerçekleşse, bunun hesabını kim verecek. Özgürlükler konusunda kahramanlık yapmak çok kolay. Anayasa Mahkemesi'nin her vatandaşın sorunu için çözümler bulmak zorundadır. Sayın Erdoğan'a ve ailesine ne tehditler yapıldığını gördük. Hakaret teminat altına alınamaz. TİB'e hakareti durdurma hakkı verilmeli.

Yarın Anayasa Mahkemesi özgürlük kahramanı olarak görülebilir ama benim hukukumu koruyamaz. Dünyada böyle bir özgürlük anlayışı yoktur."