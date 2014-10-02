TİB'in 4 saatte internet sitesi kapatma yetkisi iptal edildi

Anayasa Mahkemesi Torba Yasa'yla Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) bir internet sitesini 4 saat içinde kapatma yetkisi ve kamuda görevden alınan memurların 2 yıl göreve iade edilmemesi yönündeki düzenlemelerin yürütmelerini durdurdu ve iptal etti.

Anayasa Mahkemesi’nden CHP’nin başvurusu üzerine torba yasadaki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na (TİB) “Millî güvenlik”, “kamu düzeninin korunması” ve “suç işlenmesinin önlenmesi” gibi nedenlerle ve “gecikmesinde sakıncalı bulunan hallerde” bir internet sitesini 4 saat içinde kapatma yetkisini anayasaya aykırı gördü ve iptal etti. İptalle TİB başkanının talimatıyla 4 saatte site kapatma ve internet trafik bilgilerini toplama yetkisi de yargı kararıyla kaldırılmış oldu.



Anayasa Mahkemesi, TİB ile ilgili düzenleme ile mahkeme kararlarının yerine getirilmesine ilişkin maddelerin yürütmesini de durdurdu.



İnternette büyük gözaltı ve Erdoğan'ın Gül'e attığı çizik

Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bir diğer karar ise, kamuda görevden alınan memurların 2 yıl göreve iade edilmemesine yönelik düzenlemesi oldu.

AYM, 17 ve 25 Aralık soruşturmalarının ardından 'paralel yapılanma' iddiasıyla kadrolara görevden alma operasyonu kapsamında Daire Başkanı ve üzerindeki kadrolar ile Emniyet personelinin görevden alınması halinde, bu işlemin iptaline dair mahkeme kararlarının iki yıl boyunca uygulanmamasını öngören düzenlemeyi de iptal etti.



Bu mahkeme kararlarını uygulamayanlara ceza soruşturması yapılmayacağı da anayasaya aykırı bulunarak, iptal edildi. AYM, yürürlüğü de durdurma kararı verdiği için bu mahkeme kararları mevzuat çerçevesinde iki yıl ertelenmeden uygulanacak.Mart ayında yasalaşan düzenleme, Daire Başkanı ve üzerindeki kadrolar ile Emniyet personelinin görevden alınması halinde, bu işlemin iptaline dair mahkeme kararlarının 2 yıl boyunca uygulanmamasını öngörüyordu.

Düzenleme, ayrıca uygulanırken de, dava konusu kadronun dolu olması halinde, aynı kurumda başka bir kadroya atanabilmesine imkan tanıyordu.

Özelleştirme kararı iptal edildi

Hükümet’in özelleştirme kararını müteakip devir teslim üzerinden 5 yıl geçtikten sonra daha önce iptal verilmiş olan mahkeme kararlarının uygulanmayacağı şeklindeki, idari yargı kararlarına uyulmamasına yasal güvence de anayasaya aykırı bulunarak iptal edildi.

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin mayıs ayında yaptığı iptal başvurusunun 25 Eylül'de ilk incelemesini yaparak esastan görüşme kararı almış ve bir hafta sonra da esastan görüşmek üzere gündemine almıştı.