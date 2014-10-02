Irak-Suriye tezkeresi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Suriye-Irak tezkeresi oylamasında 98 hayır oyuna karşılık 298 kabul oyuyla kabul edildi. Tezkereyle ihtiyaç duyulması halinde Türk askerine yurtdışında operasyon ve müdahale yetkisi ile yabancı askerlerin Türkiye'den geçmesi ve Türkiye'de bulunması yetkisi veriliyor.

Tezkereye ilişkin görüşmelerin tamamlanmasının ardından, CHP milletvekillerinin oylamanın açık oylama yöntemiyle yapılmasına ilişkin öngergesi iktidar ve muhalefet milletvekillerince kabul edildi.

Daha sonra elektronik cihaz ile yapılan açık oylamaya 396 milletvekili katıldı. Irak ve Suriye tezkeresi, 98 ret oyuna karşı 298 oyla kabul edildi.



İşte Irak ve Suriye tezkeresinin tam metni

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Tezkere görüşmelerinden önce usul tartışması yaşandı. HDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü'nün ardından MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır ve CHP Adana Milletvekili Faruk Loğoğlu konuştu.

Genel Kurul'da, gündemdışı konuşmaların ardından AK Parti'nin "Tezkere görüşmelerinin bitimine kadar çalışılması"nı içeren grup önerisi kabul edildi.

Daha sonra, Irak ve Suriye'deki terörist örgütlerden Türkiye'ye yönelebilecek saldırıların bertaraf edilmesini öngören Başbakanlık Tezkeresi okundu.

İsmet Yılmaz: Hedefimiz, tezkereye ihtiyaç duyulmayacak bir huzur ortamı

Tezkere görüşmelerinde ilk konuşmayı hükümet adına Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz yaptı.

İsmet Yılmaz, özetle şu ifadeleri kullandı: "Irak'taki gelişmeler, bölgedeki çatışma ve insani trajediye daha bütüncül ve kapsamlı bir strateji geliştirme ihtiyacını ortaya koymuştur. Uluslararası toplum, kararlı bir adım atmadığı sürece bölge daha geniş bir çatışmanın içine sürüklenecektir.

Terör tüm milletimizin ortak sorunudur. Hedefimiz, tezkereye ihtiyaç duyulmayacak bir huzur ortamı.

Irak’ta yaşanan olaylar, Suriye’de olduğu gibi sığınmacı hareketlerine neden oldu. Uluslararası toplum kararlı adım atmadığı süreci bölge çatışmanın içine sürüklenecektir.

Türkiye, IŞİD’in mağdur ettiği herkese ayrım gözetmeksizin yardım etmektedir.

Bu tezkerenin amacı mümkün mertebe sınırlarımızda yaşanmakta olan çatışmaların ülkemize olan olumsuz etkilerini azaltmaktır. Savaş yüzünden herşeyini kaybetme noktasına gelen, canını bile zor kurtaran insanlara kapılarımızı açtık. Ancak sadece kapılarımızı açıp canını kurtarmak için gelenlere kucak açmakla bu meselenin çözülemeyeceği de görülmektedir."

Kürkçü: Sizsiniz IŞİD'ci

Bakan Yılmaz'ın ardından HDP Mersin milletvekili Ertuğrul Kürkçü kürsüye çıktı.

Kürkçü, tezkerenin hükümetin istediği yere asker gönderme yetikisi vereceğini vurgulayarak şunları ifade etti: "Sizsiniz IŞİD'ci. Bugüne kadar IŞİD ile siz hareket ettiniz. Milete tezkereye destek vermekle şantaj yapıyorsunuz.

Bu tezkreyle amaçlanan şey, bölgesel egemenlik ve kendini bölge devleti ilan etmek için yerel ve ulusal hassasiyetlerin arttığı bir dönemde fırsat yaratmak için yapılan bir askeri harekattır.

Bu tezkereye dayanarak kükümet nereye isterse oraya asker gönderebilir. Türkiye'de barınacak asker hangi ülkenin gücü olarak Türkiye'de konuşlanacak.

Türkiye'nin bütün halklarına sesleniyorum. Oğullarımızın kanları üzerinden yapılacak bir harekete destek vermeyiniz."

MHP'li Şandır: Müslümanlar sizi affetmeyecek

MHP adına kürsüye çıkan grup başkanvekili Mehmet Şandır, tezkereye desteğin partisinin milli hassasiyetlerinden kaynaklandığını belirterek şunları söyledi.

"Milli hassasiyetlerimizinden kaynaklanır tezkerelere verdiğimiz destek. Ülkemizde bir saldırı ihtimali varsa buna karşı koymak bir savunma politikasıdır.

Bu tezkere çözüm sürecinin bir çözülme süreci olduğu ve Ortadoğu'nun yanlış okunduğunun göstergesidir.

Hükümetin sığınmacılara sağlayan iradeye teşekkür ediyorum. Büyüklük güçlük olmak, yerinde yurdunda tutabilmektir. Yapılan iyiliklerle övünmek olur mu sayın Başbakan?

Elinizi vicdanınıza koyun. Bölgede bu problemlerin yaşanabilecğeini öngöremediniz. Bu tezkereyle bu öngörüsüzlüğü kabul etmeniz gerekir.

Barzani ile kucaklaştınız. İmralı'da kapalı kapılar ardında görüşmeler yaptınız. Avrupalı dostlarınıza PKK ile destek vermediği için sitem ediyorsunuz.

Suriye bir zalimin saldırılarıyla tahrip edildi maalesef. Sizi müslümanlar affetmeyecek. Müslümanlara yapılanları ne çabuk unuttunuz.

Biz de Ortdaoğu ülkelerinin demokratikleşmesini istiyoruz. Ama dış mihrakların müdahalesi kaos getirir. Ortadoğu gerçeğini dikkate almadınız.

Araplık bir ırktır millet değldir. Dolayısıyla birikte yaşamı sistemleştirecek bir yapıyı kuramaz devam ettiremezsiniz.

Suriye'de yaşanan savaş, uluslararası bir soruna dönüşmüş olmanın yanısıra Türkiye için bir tehdit olmuştur.

Yabancı silahlı kuvvetler derken neyi kastediyorsunuz? Ümit ederim ki bunun cevabı verilecektir. Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü bize göre vazgeçilmezdir."

Ayrıntılar geliyor...