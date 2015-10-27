Davutoğlu: Kılıçdaroğlu'nun Koza-İpek Holding'i ziyareti, irtibatları ortaya koyması bakımından doğal

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara Başsavcılığı'nın kararıyla bünyesindeki şirketlere kayyum atanmasına karar verdiği Koz-İpek Holding'e destek ziyaretinde bulunmasını eleştiren Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun ziyareti irtibatları ortaya koyması bakımından doğal ve olması gereken bir ziyaret gibi görünebilir. Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığına gelmesini de tartışmaya açacak bir konudur, girmek istemem" dedi.

Eylül ayı başında, Fethullah Gülen terör örgütüne maddi destek sağladığı iddiasıyla binalarında polis ve MASAK ekipleri tarafından arama yapılan Koza İpek Holding'in yönetimine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla kayyum atanmasına karar verilmişti. Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, Koza İpek Holding'in "şirket kazançlarından örgüte finansal kaynak sağladıkları, eğitim kurumları aracılığıyla FETÖ'ye eleman kazandırmaya çalıştıkları, yazılı ve görsel medya organları aracılığıyla FETÖ'ye yönelik yürütülen tüm adli soruşturmaları maniple ederek devlet aleyhine, örgüt lehine algı operasyonu faaliyeti içerisinde bulundukları, yine yaptıkları yayınlarla FETÖ mensuplarını suçtan kurtarmaya çalıştıkları" savunulmuştu.

"Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığına gelmesini de tartışmaya açacak bir konudur"

Bugün TV'de katıldığı canlı yayında konuyla ilgili bir soruyu cevaplandıran Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Kayyum atanması, hukuki bir süreçtir. Hükümetin bir yönlendirmesi olmaksızın hukuki bir süreç işliyor. Yabancı yatırımcılarla ilgili bir karar yok. Türkiye’ye gelip de finans ve bürokratik gücünü kullanarak darbe yapmaya çalışan bir yabancı yatırımcı olmadı" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı'nın bu sabah yaptığı destek ziyaretini de değerlendiren Davutoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun ziyareti irtibatları ortaya koyması bakımından doğal ve olması gereken bir ziyaret gibi görünebilir. Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığına gelmesini de tartışmaya açacak bir konudur, girmek istemem" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu: Y andaşları kayyum olarak atıyorsunuz

Koza-İpek Holding'i ziyaret ederek Bugün TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros'la görüşen Kemal Kılıçdaroğlu, şu açıklamayı yapmıştı:

"Bu durum demokrasi ve ülkenin saygınlığına zarar veriyor. Bir grubu düşman ilan etmek acımasızca üstüne gitmek bizim sessiz kalacağımız bir durum değil. Bu asla kabul edilemez bir durum. Hukuk mücadelesini devam ettirmek gerekiyor. Bu ülkede hukuk ve adalet var. Seçime 5 gün kala bu kararı hangi gerekçe ile alıyorsunuz.

Yandaşların kayyum olarak atıyorsunuz. Bu asla kabul edilemez. Bundan sonra hukuk yollarına başvurulacak. Biz CHP olarak üstümüze düşeni yapacağız. Böyle bir kararı hangi gerekçelerle aldıklarını öğreneceğiz. Demokrasinin hukukun üstünlüğünü savunmak zaten bizim görevimiz. Bunu kararlılıkla sürdüreceğiz."