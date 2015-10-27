Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi: Medya, barolar tepki göstermezse "Ben istediğimi yaparım" yolu açılır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Koza İpek Grubu'na kayyum atanması konusundaki sorulara ''Makul şüpheyle sizi tutuklayabilirler, malınıza haciz koyabilirler. Bunların olmaması gerekir'' dedi.

Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında Oğuz Haksever'in yönettiği programda gazeteciler Murat Yetkin ve Ali Bayramoğlu'nun sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Akşam bir TV programı vardı, sonra da Sayın Davutoğlu aradı geçmiş olsun diledi, olayı takip ettiklerini söylediler. Çok teşekkür ettiğimi belirttim, nazik telefonları için teşekkür ediyorum.

Hangi gerekçeyle ateş ederler anlamakta zorlanıyorum. Bizlerin gizli kapaklı işimiz yok, düşüncelerimiz ortada, herkes beğensin diye bir görüşümüz de yok. Farklılıklara tahammül etmemiz gerekir.

Türkiye gergin bir ortam olmaya başladı. Birbirimiz mesafe koymaya başladık, bu ortamdan çıkmamız lazım. Bu gerginliği yaratanlar da siyasetçiler, ben de siyasetçiyim. Daha yumuşak bir dilin kullanılmasında yarar var, gerginliklere yol açabiliyor.

Seçime giderken gelecek seçim konuşuluyor. Bize kaynak nereden bulacaksınız diye soruyorlar asıl siz seçim kaynağını nerden buldunuz? Seçime harcanan parayı başka şeylere harcardık. Bizi tek başına iktidar yapın yoksa yine seçime giderim diyorlar böyle bir şey olabilir mi? Davutoğlu’na “Siyaset kurumunun çözüm üretemediği” algısı halk arasında güçleniyor, bizim sorunları çözmemiz lazım dedim. Sayın Şahin’in söyleminin anlamı “Biz halka güvenmiyoruz” dur. Dayatma kültürü topluma enjekte edilmeye çalışıyor, “Beni tek başına iktidar yok yoksa görürsün gününü” deniliyor. Ben Erdoğan’dan çok Davutoğlu’nun bağımsız iradesi var. Özel bir siyaset anlayışı var, bulunduğu makam hiçbir sorumluluk taşımayan bir makam anayasaya gire öyle.Başbakan sorumluluk taşıyor ama iradesi yok ülkeyi nasıl yönetecek. Türkiye’yi kim yönetiyor belli değil, böylesi ilk kez başımıza geliyor.

"Makul şüpheyle sizi tutuklayabilirler, malınıza haciz koyabilirler"

Makul şüpheyle sizi tutuklayabilirler, malınıza haciz koyabilirler. Bunların olmaması gerekir. 2 temel sorun alanı var. Cumhuriyet Savcısı bir yazıyla el koyup kayyum atıyorsa demokrasi ve hukuk askıda demektir. Kayyum olarak atanan kişilerin iktidara yakın kişiler olması... Oraya bilinçli bir operasyon yapıldığını adete kamuoyuna haykırıyorlar. Savcıya sorma gerekiyor, gerekçe nedir?Suçu varsa cezasını verirsiniz ama malına ek koymak çok yanlış. Buna medya, barolar tepki göstermezse ben istediğimi yaparım yolu açılmış olur.

2 Kasım’dan önce yorum yapmak yanlış olur. Bu tabloyu görmek lazım. CHP olarak uzlaşma kültürümüzü sürdüreceğiz, tek başımıza iktidar olsak bile gerginliği azaltacağız. Bu ayrışma ve bölünme çok vahim tablolar yaratıyor.

Başarının kuralı bana göre iktidar olmaktır. Ben seçimlerden sonra başarı yakaladık diye bir cümle hiçbir zaman kurmadım, demokrasi kazandı dedim. Bütün siyasi partiler barajın kaldırılması yönünde görüş beyan ettiler. CHP için “İktidar bir şey yapar, CHP itiraz eder” algısı var bu biraz da bizim eksikliğimizden oldu, şimdi bu algıyı yıkmaya çalışıyoruz. Seçim bildirgesi hazırladık, kaynak soruldu. 4 aşamalı bir bildirge hazırladık. Daha yumuşak bir dil, herkesi kucaklayan bir kullandık.

"2012’de Erdoğan’a haritayı götürdüm"

Terör sorununu sadece CHP çözebilir, başka parti de çözemez. 2012’de Erdoğan’a haritayı götürdüm, bu yol haritası sorunu çözer dedim, tek başına bir parti olarak bu sorun çözülemez dedim.Şimdi de aynı şeyleri söylüyoruz, o dönem kabul edilmedi, biz katılmıyoruz dediler.

Bakın 4 partide de çok değerli, önemli isimler var. Bu isimlerin uzun zamandır terör konusunda öngörüleri ve öneriler var. Akil adamlar heyetiyle bir ilgisi yok. Devleti meşru kişilerle muhatap edelim istiyoruz. İngiltere’yi incelik, Güney Afrika’yı inceledik yaşayan deneyimler var onları inceledik, baktık. Çözebiliriz bu sorunu, bu bilgiye de sahibiz.

"Bahçeli’nin bu konuya destek vereceğine inanıyorum"

Bu sorunu çözebilecek misiniz, sömürecek misiniz? Siyasiler hiçbir zaman samimi davranmadılar, sadece AKP hükümeti değil hepsi için söylüyorum. 30 yıl geçti, çözemedik. Partim oy kaybetse dahi bu sorunun çözümü için her türlü fedakârlığa açığız. Tartışılabilir bir yol haritası ortaya çıkardık.

Sayın Bahçeli’nin bu konuya destek vereceğine inanıyorum. Bahçeli’nin hassasiyetleri, vatan millet birliği diyor tabii ki bizim de önceliğimiz bu. Hiçbir partinin bunun aksini düşündüğünü sanmıyorum.

"Doğu’da beklediğimiz oyu alamıyoruz"

Yaptıkları hatalar yüzünden eleştiriyorum. Çözüm adresi parlamento dedik. Devletin meşru organlarla muhatap olması lazım diye düşünüyoruz. Doğu’da dediğiniz doğru. Beklediğimiz oyu alamıyoruz. Defalarca arkadaşlarımız gitti, ben gittim, halkla konuştuk, dinledik. Söylediklerimiz de bir yanlış var mı yok, bize oy verecek misiniz? Hayır vermeyeceğiz, partimiz belli diyorlar.

O bölgeye bir dönem CHP rozetiyle girmek çok zordu, şimdi giriyoruz, davet ediliyoruz. Herkes aynı şeyi söylüyor, o bölgede CHP olmadan sorun çözülmez, o özgüveni o bölgeye verdik, biz Türkiye olarak kaynaşmak istiyoruz.