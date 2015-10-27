Davutoğlu: ÖSO ne zaman zayıflasa Türkiye'ye göç oldu!

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Koza-İpek Grubu'na kayyum atanmasına ilişkin olarak konunun hukuki bir süreç olduğunu kaydetti. Kayyum atanmasının ardından Koza-İpek Grubu'na ziyarete giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eleştiren Davutoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun ziyareti irtibatları ortaya koyması bakımından doğal ve olması gereken bir ziyaret gibi görünebilir. Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığına gelmesini de tartışmaya açacak bir konudur, girmek istemem" dedi.

Davutoğlu, "Diyarbakır saldırısı çok açık bir şekilde HDP’nin barajı aşmasına katkıda bulundu" ifadesini kullandı.

Bahçeli'nin tartışma yaratam "5.parti" açıklamasına da değineN Davutoğlu, "5.parti çıkarda MHP'den çıkar" dedi. Davutoğlu, "Suriye'de Özgür Suriye Ordusu ne zaman zayıflasa Türkiye'ye göç oldu" diye konuştu.

Beyaz TV'de yayınlanan Gündem Özel programına konuk olan Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Siyasi partiler iktidara gelmek için çalışır. Yoksa siyasetin tadı kalmaz. İnşallah tek parti iktidarını bu sefer elde edeceğiz. Diğer partilerin hükümet kurma iradesi de yok halk karşısında itibarı da yok.



Kurban Bayramı'nda da Cumhuriyet Bayramı'nda da Diyarbakır'dayım.



Koalisyon süreci



Bahçeli'yi hayırdan, 'havet'e, daha sonra da evete nasıl çevireceğiz. Koalisyon müzakereleri zor. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, nezaketsiz bir tutumla 'açıklarım' diye tehdit ediyor. Söylesinler, açıkça söylüyorum. Güven sarsılması var.



Türkiye, üçüncü seçimi görmeyecek. Biz tek parti iktidarı kurmaya geliyoruz. 7 Haziran'dan sonra Bahçeli, 'hayır' demeseydi kurulurdu, Kılıçdaroğlu '13 yılı onarım hükümeti' demeseydi kuracaktır. HDP zaten, terörle kurdukları işbirliği sebebiyle denklem dışı kaldı. Hedefimiz ve çabamız tek parti hükümeti kurmaya yönelik. Hükümet olamayacaksanız, siyaset neden yaparsınız?



"5. parti çıkarsa MHP'den çıkar"

5. parti meselesi, Bahçeli'nin dikkat dağıtmak için yapmış olduğu çocukça manevra. MHP'de kendi partisi içindeki söz konusu dağılmadan dolayı 5. parti oradan çıkar.



Ankara'daki terör saldırısı, AK Parti'ye yarar mı? Bu bir kaos ortamı. İktidara yakın olan biziz. Bunu göremeyecek kadar kimsenin sığ akıllı olduğunu düşünmüyorum.



Kılıçdaroğlu'nun meselesi kafa karıştırmak. Polise ve devlete güveni sarsmak istiyor. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, hükümete katılsaydı o zaman. Beyefendiler ellerini taşın altına koymayacaklar, biz gece devlet idare edeceğiz. Tek iradeleri sorumluluktan kaçmak."

DAEŞ'in Kuzey Suriye'deki karargahlarını yerle bir eden biziz. Fırat'ın batısına PYD geçmeyecek, doğuda ise Türkiye'de zarar veremezler. Doğuda etnik kıyım yapıyorlar. PYD savaş suçu işliyor. Sessiz mi kalacağız? Türkiye'ye sınır kim olacaksa dost olmak zorunda. Türkiye sınırında Türkiye düşmanı unsur yaşatmayacağız.

"Demirtaş küçük kurnazlıklar yapıyor"

Demirtaş, küçük kurnazlıklar yapıyor. Ciddiye alınmayı istiyorsa, takındığı tutuma dikkat edecek. Yoksa 1 Kasım'dan sonra terörle mücadelede bir fark olmaz. Seçim neticesi ne olursa olsun"

"ÖSO ne zaman zayıflasa Türkiye'ye göç oldu"

Özgür Suriye Ordusu olmasaydı Halep’teki ve etrafındaki 3 milyon insan da bize gelecekti. ÖSO ne zaman zayıflasa Türkiye'ye göç oldu.

"Kılıçdaroğlu'nun Koza-İpek Grubu'na ziyareti irtibatları ortaya koyması açısından doğal"

Sayın Kılıçdaroğlu’nun ziyareti irtibatları ortaya koyması bakımından doğal ve olması gereken bir ziyaret gibi görünebilir. Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığına gelmesini de tartışmaya açacak bir konudur, girmek istemem.

Kayyum atanması, hukuki bir süreçtir. Hükümetin bir yönlendirmesi olmaksızın hukuki bir süreç işliyor. Yabancı yatırımcılarla ilgili bir karar yok. Türkiye’ye gelip de finans ve bürokratik gücünü kullanarak darbe yapmaya çalışan bir yabancı yatırımcı olmadı.