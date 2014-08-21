Davutoğlu ismine CHP'den ilk tepki

Tayyip Erdoğan’ın Genel Başkan ve Başbakan adayı olarak Ahmet Davutoğlu'nu açıklamasına CHP'den de ilk tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, "Demokratik partilerde genel başkan seçilir. Biat biat partilerinde genel başkan adayı açıklanır" diye konuştu.

‘Başbakan hukuk devletine meydan okudu’

Hürriyet'te yer alan habere göre, Tanrıkulu, Davutoğlu'nun AKP'de gelecek genel başkan olarak belirlendiği toplantıya Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yapmasını, ardından da Davutoğlu adını bizzat açıklamasına da tepki gösterdi.

"Recep Tayyip Erdoğan hukuk devletine meydan okumuştur" diyen Tanrıkulu, şöyle konuştu "Bugün itibarıyla Recep Tayyip Erdoğan Anayasa'yı tanımadığını, AKP MYK'sına başkanlık yaparak, tarafsız olmayacağını, partili cumhurbaşkanı olacağını göstermiştir. Hukuk devletine meydan okumuştur."

‘Umarım çatışmalı ortamı içeriye taşımaz...’

Davutoğlu'nun Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgedeki çatışmaların mimarlarından olduğuna dikkat çeken Tanrıkulu, "umarım dış politikadaki çatışmalı ortamı içeriye taşımaz" dedi.

Tanrıkulu, "bölgemizdeki 8 tane çatışmanın, bir-ikisi hariç, mimarlarından bir tanesi Davutoğlu'dur. Dış politikada izlediği derinlikli dış politika ile mimarlardan olmuştur. Umarım dış politikada izlediği derinlikli, stratejik, çatışmalı savaş ortamını iç politikaya taşımaz".