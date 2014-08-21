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Politika

Bahçeli: Büyük Ortadoğu Projesi'nin Türkiye cuntası kurulmuştur

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ahmet Davutoğlu’nun Türkiye'nin her yerini sorun kuşağı haline getirdiğini söyledi

21 Ağustos 2014 22:53

Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti Genel Başkan adaylığına  açıklanmasının ardından siyaselerden ilk tepkti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, Ak Parti Genel Başkanlığı için Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu isminin seçilmesini sert sözlerle eleştirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Başbakan adaylığına ilişkin, "Türkiye’de şu an Büyük Ortadoğu projesinin Türkiye cuntası kurulmuştur" dedi.

Aksaray’da Davutoğlu’na ilişkin ilk değerlendirmesini yapan Bahçeli şunları söyledi:

"Başbakanlık görevinden ayrılmamış, parti genel başkanlığını bir çalışma arkadaşına devretmemiştir. Beklemiş, beklemiş bugün 21 Ağustos’ta kendi aralarında bir toplantı ile dış politikasını sıfır sorunla düzelteceğim diyerek, Türkiye’nin her tarafını sorun kuşağı haline getiren kişiyi partinin genel başkanı adayı olarak takdim etmiş, dolayısıyla da Başbakan olmasını istemiştir. Halbuki böyle bir uygulamayı kendisinin yapma yetkisi yoktur. 101. maddeye göre partinin genel başkanı değildir, Başbakan değildir.

Artık bundan böyle AKP’yi yönetenler AKP’ye oy verenler, AKP kurultay delegelerinin söz hakkı sahibi olmaları gerekirken bunları aşmış ‘genel başkan benim, başbakan benim, cumhubaşkanı benim ben tek adamım benim atadıklarım benim emrimde çalışır’ diyerek sanal bir genel başkan sanal bir başbakan uygulamasıyla Türkiye’yi bir cunta yönetimine doğru sürükleyecek bir hataya düşmüştür. Bugün (dün) alınan karar önümüzdeki günlerde çok daha net anlaşılacaktır. Türkiye’de şu an Büyük Ortadoğu Projesi'nin Türkiye cuntası kurulmuştur. Bu tehlikelidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti Genel Başkanı Davutoğlu, Başbakan Davutoğlu büyük Ortadoğu Projesinin Ortadoğu’yu zindan eden elemanlarıdır. Bunların Türkiye’yi zindan etmesine müsaade edilmeyecektir."

 

 

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