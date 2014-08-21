HDP'li Kürkçü'den Ahmet Davutoğlu yorumu: Hükümdar sadrazam atadı

HDP'nin eş başkanı Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinden sonra gelecek AK Parti genel Başkanı olarak Ahmet Davutoğlu'nun adını açıklamasını, "Hükümdar sadrazam atadı" diye yorumladı.

Hürriyet.com.tr'nin haberine göre Ertuğrul Kürkçü, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, şöyle dedi; "Bunu, Başbakan'la birlikte kurdukları dış siyasetin şimdi içeriye tercümesini yapacak bir başbakan ataması olarak görüyorum. Hükümdar, bir başbakan atadı. Davutoğlu, sadrazam olarak mezhepçi dış siyaseti, Türkiye'nin içine taşıyacağını görüyoruz. Bu böyle olacak. Bunun yol açacağı krizlerle bir yılı geçireceğiz. 2015'te bu hesaplaşmayı yaşayacağız" dedi.

Kürkçü, Davutoğlu'nun yeni başbakan olmasının barış sürecini nasıl etkileyeceğine ilişkin soruya ise, "Barış süreci, AKP ile sürdürülen bir süreç değil. Bu daha çok çatışan tarafların devlet aracılığıyla yürüttüğü bir süreç. Doğrudan etkileneceğini düşünmüyorum" dedi.