Davutoğlu: İntihar eylemi yapabileceklerin listesi var, ama eylemi gerçekleştirme anına kadar...

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara katliamına ilişkin olarak “neden rutin dışı, daha agresif güvenlik önlemleri alınmadığı” sorusunu yanıtlarken “Demokratik hukuk devletinde rutin dışının bir sınırı var” dedikten sonra “intihar eylemi yapabilecek kişilerin listesinin listesine sahip olduklarını” söyledi. Davutoğlu, konuşmasının devamında “Takip ediyorsunuz ama böyle bir eylemi gerçekleştirme anına kadar hukuk devleti olarak çok dikkatli titiz yürütülmesi gereken mücadeleler” ifadesini kullandı.

Başbakan Davutoğlu, gün içinde NTV canlı yayınında Ahmet Arpat, karar.com’dan Mustafa Karaalioğlu, Milliyet’ten Serpil Çevikcan’ın, en az 97 kişinin öldüğü Ankara saldırısı başta olmak üzere, gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Saldırıya ilişkin yürütülen incelemede "bir isime çok yaklaştıklarını ve öncelikli şüphelinin IŞİD olduğunu" da belirten Davutoğlu’nun açıklamasının ilgili kısmı şöyle:

Mustafa Karaalioğlu: PKK’nın iki hafta önce metropolleri patlatırız tehdidi var, benzer periyotlarda bu eylemlerin gelebileceği tehdidi var. Daha rutin dışı daha agresif bir önleyici tedbir neden düşünmediniz?



Rutin dışı önleyici tedbirleri düşünme değil, uygulandığı yerler var. Demokratik hukuk kuralları içinde bunu uyguluyorsunuz. Birisinin bu eylem hazırlığı içinde ama bunu gerçek bir eyleme dönüştürmedikçe veya elinizde bir veri olmadıkça tutuklayamazsınız. Savcı elinde ne delil var derse bir saat sonra serbest bırakılabiliyor. Ama bunun dışında engellenen örnekleri verdim. Son derece başarılı bir terör operasyonu yürütülüyor. Bunun getirdiği ek riskler ve yükler de var. Birçok terör odağı olabilecek unsurlar tasfiye edildi veya gözaltına alındı. DEAŞ’ın en önemli lider kadroları ya tutuklandı ya da irtibatları kopartıldı. Ama meydan bir bütün mitingde bütün bunlardan çıkartılacak dersler ve alınacak tedbirler var. Ayrıca rutin dışına çıktığınız zaman onun bir sınırı var demokratik hukuk devleti içinde. Türkiye'de intihar eylemi yapabilecek kişilerin belli bir listesi dahi var. Takip ediyorsunuz ama böyle bir eylemi gerçekleştirme anına kadar hukuk devleti olarak çok dikkatli titiz yürütülmesi gereken mücadeleler. Aynı anda cumartesi-pazar olması hasebiyle onlarca miting onlarda ilde yapılıyor. Bin kişinin içinde bir tek kişi miting meydanına gelmedikçe arandığı zaman ben miting meydanına gelmedim diyebiliyor. Şimdi buradan Ankara Garı’nda toplanmayı veya bir yerde toplanıp büyük kalabalıklar haline miting meydanına gelmeyi engellemek lazım ya da orada da miting meydanı gibi tedbir alınması lazım.



Ahmed Arpat: Genellikle hep böyle oluyor ama bir yerden miting alanına yürünüyor. Belki o güzergah bir şekilde kontrol edilebilir.



Güzergahta ve garın orada zaten bomba aramaları yapılıyor. Ama grubun içinde bir kişi girmiş oluyor. Onun için de o güzergahın dışında bir barikat kurulması gerekiyor ve o da şehrin önemli bir kısmını kapsayabiliyor. Evinde yakalananları söylüyorum zaten. Çok sayıda potansiyel suçlunun olabileceği tabloda alınması gereken ek tedbirler var.