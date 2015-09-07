Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun Dağlıca görüşmesi sona erdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dağlıca'da 16 askerin şehit olduğu saldırı ve 24 Temmuz'dan bu yana süren çatışmaları görüşmek üzere Ahmet Davutoğlu’ndan randevu istedi. CHP liderinin randevu talebi kabul edildi. İki isim 19:30 sularında bir araya geldi. 45 dakika süren görüşmenin ardından Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la yaptığı görüşmenin ardından yaptığı ilk açıklamada "O dağlar o teröristlerden ne olursa olsun temizlenecek. Bu kadar" demişti.

Kılıçdaroğlu bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la da telefonla görüşerek, Dağlıca'daki son duruma ilişkin bilgi almıştı.