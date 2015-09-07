PKK, Dağlıca'da 1'i kurmay yarbay 31 asker öldürüldüğünü açıkladı, TSK yalanladı: 16 şehit!

PKK'nın silahlı kanadı HPG, Hakkari’nin Dağlıca ilçesinde düzenlenen ve çok sayıda askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin olarak, "Çatışmalarda net olarak İlker Çelikcan adlı 1 Kurmay Yarbay olmak üzere 31 asker ölmüş, 6 asker de yaralanmıştır. Buradaki ölü ve yaralı sayısı daha fazladır ancak netleştirilememiştir" açıklamasını Genelkurmay Başkanlığı bugünn saat 17.07'de yaptığı açıklama ile yalanladı. Genelkurmay'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 16 askerin şehit olduğu 6 askerin ise yaralandığını açıklandı.

Genelkurmay Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamalarda, pazar günü öğleden sonra başlayan terör saldırılarında şehit olan askerlerin sayısına ilişkin olarak bilgi verilmemişti.

PKK'ya yakılnlığıtla bilinen ANF'de yer alan habere göre, HPG Basın İrtibat Merkezi'nin Dağlıca saldırısına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, PKK kanadında herhangi bir can kaybı olmadığı da iddia edildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan bugün saat 17.07'de yapılan açıklama şöyle:

06 Eylül 2015 tarihinde Dağlıca-Yüksekova yolunun ulaşıma açılması maksadıyla yürütülen operasyonda, daha önceden Bölücü Terör Örgütü mensubu bir grup terörist tarafından yol kenarına yerleştirilen El Yapımı Patlayıcıların patlatılması ile iki zırhlı aracımız ağır hasar görmüş, araçlarda bulunan Kahraman 16 silah arkadaşımız şehit olmuştur. Kahraman altı silah arkadaşımız ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, yaralıların tedavilerine hâlihazırda devam edilmektedir.

Saldırının ardından bölgede başlatılan operasyonlar karadan ve havadan kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamda; bölgede tespit edilen terörist hedeflerinin imhası ve harekâta emniyetle devam edilmesi maksadıyla; Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı belirlenen 23 hedef (altı mağara, iki depo, üç barınma alanı ve 12 Doçka mevzii) 7 Eylül 2015 saat 09.00'dan itibaren üç adet F-4 ve dört adet F-16 savaş uçağı ile ateş altına alınmaktadır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, saldırıda yaralanan Kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.