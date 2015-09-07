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'Günler öncesinden Dağlıca'da sığınak yapıldı, şehit cenazeleri PKK'nın elinde' iddiası

İddiaya göre, bölge halkı cenazeleri almak için PKK ile görüşmeler yapıyor

07 Eylül 2015 16:54

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Dağlıca bölgesinde düzenlenen mayınlı saldırıda şehit olan 16 askerden bazılarının cenazelerinin, PKK’nın eline geçtiği iddia edildi. Ayrıca PKK’nın saldırı için bölgeye günler öncesinden katırlarla ağır silah taşıdığı öne sürüldü.

PKK, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında yola tuzakladıkları patlayıcıları, dün akşam saatlerinde Dağlıca Tabur Komutanlığı'ndan operasyona gitmek üzere ayrılan askeri iki zırhlı aracın geçişi sırasında patlattı. Patlama sonrası ağır silahlarla askeri birliğe 3 koldan saldıran PKK ile şiddetli çatışmalar yaşandı. HDP, Dağlıca'nın ardından çatışmasızlık çağrısı yaptı.

Sputnik'ten Hikmet Durgun'un güvenilir kaynaklara dayandırdığı iddiaya göre, 17 asker şehit oldu, şehit olan bazı askerlerin cenazeleri ve silahlar PKK’nın eline geçti. Cenazelerinin hâlâ PKK’nın elinde olduğu öne sürülürken, yöredeki halkın cenazeleri almak için PKK ile görüşmeler yaptığı öğrenildi. 

Diğer taraftan saldırıda çok sayıda asker de yaralandı. Yaralanan G.Ö. C.A., İ.H.Ö., Ö.İ., A.Ş.K. ve M.İ. isimli askerler, Yüksekova Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralı askerlerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

 

'Günler öncesinden sığınak yaptılar' iddiası 

 

Bu arada PKK’nın saldırı için bölgeye günler öncesinden yığınak yaptığı ve katırlarla bölgeye ağır silah taşıdığı iddia edildi. Saldırıyı düzenleyen PKK’lılar Kuzey Irak tarafına kaçarken, bölgede halen yer yer çatışmalar yaşanıyor ve hem karadan hem de havadan operasyona devam ediliyor.

 

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