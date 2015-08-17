Davutoğlu ile Bahçeli bir araya geliyor

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, hükümet kurma çalışmaları kapsamında bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından, 9 Temmuz'da 63. Hükümeti kurma görevi verilen Davutoğlu, bu görevi devraldıktan sonra sırasıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile görüştü.

Haber: AKP – CHP koalisyonu olmadı, şimdi ne olacak?

Bu görüşmelerde, Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu, koalisyon kurmak amacıyla görüşmelere başlama kararı alırken, daha sonra AKP ve CHP heyetleri, 5 ayrı oturumda, 35 saat süren istikşafi görüşmelerde bulundu. İstikşafi görüşmelerin tamamlanmasının ardından, Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu, 10 Ağustos'ta ikinci kez bir araya geldi. 13 Ağustos'ta bir kez daha görüşen iki lider arasında ortak hükümet kurma konusunda anlaşma sağlanamadı. Davutoğlu, bunun üzerine, aynı gün MHP ile temasa geçti.

Ahmet Davutoğlu'nun randevu talebine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den olumlu yanıt gelirken, görüşmenin 17 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'te yapılması kararlaştırıldı.

Davutoğlu, neyle gidecek?

Başbakan Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün yapacağı görüşme öncesinde partisinin MHP heyetiyle çalışmaları gözden geçirdi.

İki partinin ortak ve uzlaşabileceği noktalara dikkat çekmesi öngörülen Davutoğlu'nun, görüşmede, "ortak ve uzlaşılan konular çerçevesinde hükümet kurmak veya seçime gitmek de dahil birçok seçeneği" gündeme getirmesi bekleniyor.

Görüşme öncesi toplantı

Bu arada, Başbakan Davutoğlu'nun, hükümet kurma süreci kapsamında partisinin MHP heyetinde yer alan isimlerle bir araya geldiği öğrenildi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Davutoğlu, Başbakanlık Resmi Konutu'nda, AKP’nin MHP heyetini kabul etti.

Dün gerçekleşen kabulde, Başbakan Davutoğlu'nun bugün TBMM'de MHP Genel BaşkanıDevlet Bahçeli ile yapacağı görüşmeyle ilgili değerlendirme yapıldığı öğrenildi.