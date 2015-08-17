T24 LogoT24 Logo
Politika

Davutoğlu ile Bahçeli bir araya geliyor

AKP-CHP arasındaki koalisyon görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından Bahçeli, Davutoğlu'nun randevu talebine olumlu yanıt vermişti

17 Ağustos 2015 02:08

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, hükümet kurma çalışmaları kapsamında bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından, 9 Temmuz'da 63. Hükümeti kurma görevi verilen Davutoğlu, bu görevi devraldıktan sonra sırasıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile görüştü.

 

 

Haber: AKP – CHP koalisyonu olmadı, şimdi ne olacak?

 

 

Bu görüşmelerde,  Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu, koalisyon kurmak amacıyla görüşmelere başlama kararı alırken, daha sonra AKP ve CHP heyetleri, 5 ayrı oturumda, 35 saat süren istikşafi görüşmelerde bulundu. İstikşafi görüşmelerin tamamlanmasının ardından, Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu, 10 Ağustos'ta ikinci kez bir araya geldi. 13 Ağustos'ta bir kez daha görüşen iki lider arasında ortak hükümet kurma konusunda anlaşma sağlanamadı. Davutoğlu, bunun üzerine, aynı gün MHP ile temasa geçti.

Ahmet Davutoğlu'nun randevu talebine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den olumlu yanıt gelirken, görüşmenin 17 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'te yapılması kararlaştırıldı.

 

Davutoğlu, neyle gidecek?

 

Başbakan Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün yapacağı görüşme öncesinde partisinin MHP heyetiyle çalışmaları gözden geçirdi.

İki partinin ortak ve uzlaşabileceği noktalara dikkat çekmesi öngörülen Davutoğlu'nun, görüşmede, "ortak ve uzlaşılan konular çerçevesinde hükümet kurmak veya seçime gitmek de dahil birçok seçeneği" gündeme getirmesi bekleniyor.

 

Görüşme öncesi toplantı

 

Bu arada, Başbakan Davutoğlu'nun, hükümet kurma süreci kapsamında partisinin MHP heyetinde yer alan isimlerle bir araya geldiği öğrenildi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Davutoğlu, Başbakanlık Resmi Konutu'nda, AKP’nin MHP heyetini kabul etti.

Dün gerçekleşen kabulde, Başbakan Davutoğlu'nun bugün TBMM'de  MHP Genel BaşkanıDevlet Bahçeli ile yapacağı görüşmeyle ilgili değerlendirme yapıldığı öğrenildi.

ETİKETLER

ahmet davutoğludevlet bahçeliakpak partimhpkoalisyongörüşmehaberchp

İlgili Haberler

Star başyazarı: Davutoğlu'nun bir danışmanı 'Size kayıt için çocuk gönderiyorum, kapıda karşılayın' dedi!

Ahmet Taşgetiren: İnsan bu, güç ve iktidar insanı bozar

İşte MHP'nin koalisyon şartları

Başbakan Ahmet Davutoğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün bir araya gelecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24