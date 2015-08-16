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İşte MHP'nin koalisyon şartları

Başbakan Ahmet Davutoğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün bir araya gelecek

16 Ağustos 2015 21:43

Milliyetçi Hareket Partisi, genel başkanların görüşmesi öncesinde koalisyon şartlarını belirledi.

MHP’nin koalisyon şartları şöyle:

Çözüm sürecinden tamamen vazgeçilmesi, anayasanın ilk 4 madddesinin korunması, yolsuzluk iddialarının üzerine gidilmesi, Cumhurbaşkanı’nın anayasal sınırlarına çekilmesi ve parlamenter sistemde kalınması.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın haberine göre, MHP'den yapılan açıklama şöyle:

Anayasa'nın ilk dört maddesi değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Bu, MHP'nin vazgeçilmez şartıdır.

Çözüm süreci eksiksiz ve bahanesiz olarak ortadan kaldırılması, Sürecin tümüyle tasfiyesi, müzakere kabul etmeyen talep ve isteğimizdir.

Toplum hayatını felç eden, adalet ve ahlak kurallarını hiçe sayan rüşvet ve yolsuzluk iddialarının 17-25 Aralık kapsamında tekrar ele alınarak, ucu kime dokunursa dokunsun üzerine gidilmesi tartışmasız isteğimizdir.

Anayasal yetki ve sorumluluklarını inat ve ısrarla çiğneyen, hiçbir kural tanımayan Cumhurbaşkanı'nın, görevinin gerektirdiği meşru ve hukuki zeminde bulunmasının yanı sıra kuvvetler ayrılığı prensibinin parlamenter 
demokrasiyle muhafazası, sağlıklı bir koalisyon için aradığımız temel kriterdir.

 

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