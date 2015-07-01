AKP adayı ve eski Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın Meclis Başkanı seçilmesinin ardından açıklama yapan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Blok kavramı bugün itibariyle çökmüştür" dedi.

"Bizim için Meclis başkanı seçimleriyle, koalisyon müzakereleri ayrı iki konudur" diyen Davutoğlu'nun, Meclis Başkanlığı seçiminden sonra yaptığı açıklamalar şu şekilde:

-Siyasette bloktan, kutuptan, karşıtlıktan bahsetmeyelim. Blok kavramı bugün itibariyle çökmüştür. Blok kavramının ortadan kalkmasına vesile olan bütün milletvekillerine teşekkür ediyorum. Sadece AK Partili vekillerine değil, diğer vekilleri de bloklaşmanın Türkiye’de karşılığı olmadığını ortaya koymuştur.

'Bizim hiç terk etmeyeceğimiz temel ilkemiz meşruiyettir'

-Bizim için Meclis başkanı seçimleriyle, koalisyon müzakereleri ayrı iki konudur. Dersem ki bu bir işarettir, ben kendi zikrettiğim ilkeye ters düşmüş olurum. Ama bugünkü ortam blok fikrinin olmadığını ortaya koyması bakımından aslında değişik koalisyon ihtimallerinin daha sağlıklı ve rasyonel şekilde değerlendirilmesine imkan sağlamıştır.

-Hem Meclis Başkanlığı hem koalisyon çalışmalarında bizim hiç terk etmeyeceğimiz temel ilkemiz meşruiyettir. Hem yasal meşruiyet hem teamüllerin ve siyasal kültürümüzün gerektirdiği meşruiyet ilkeleri içinde davranıldığında en doğru sonuca ulaşılır. TBMM Başkanlığı seçimiyle koalisyon arasında hiçbir irtibat yoktur. Böyle bir irtibat kurmak ortadaki tabloya aykırı düşerdi. AK Parti grubu her zaman olduğu gibi bir üyesini, değerli temsilcisini aday göstermişse onun arkasında sonuna kadar durur. Hiçbir başka hesabın, manipülasyonun, oyunun içine girmeyeceğimizi ifade etmiştim. Bu tür taktiklere hiçbir zaman itibar etmedik. Birtakım çatışmalar, gerilimler beklendiği bir ortamda TBMM’de nezih bir görüşme ve seçim yapıldı. En ufak tartışma olmadı. Onun için biraz önce bizzat giderek Sayın Deniz Baykal’ı da tebrik ettim. Siyasi tecrübesini konuşturarak seçim sürecinin usulüne uygun psikolojik olarak da hiçbir gerilimin olmadığı şekilde gerçekleşmesine büyük katkıda bulundu. Kendisini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum.

'Meclis Başkanlığı seçim sürecinden herkes gereken dersleri almalıdır'

-Yine bu tablo herhalde son günlerde özellikle koalisyon müzakereleri çerçevesinde ortaya çıkan bazı yaklaşımların da ne kadar geçersiz olduğunu açıkça göstermiştir. Artık bu kavramları bir kenara bırakalım. Siyasette bloktan, kutuptan, karşıtlıktan bahsetmeyelim. Blok kavramı bugün itibariyle çökmüştür. Blok kavramının ortadan kalkmasına vesile olan bütün milletvekillerine teşekkür ediyorum. Sadece AK Partili vekillerine değil, diğer vekilleri de bloklaşmanın Türkiye’de karşılığı olmadığını ortaya koymuştur. Meclis Başkanlığı seçim sürecinden herkes gereken dersleri almalıdır. Taktik ayak oyunlarına kimse yönelmesin. Her şey kamuoyunun önünde şeffaf şekilde gerçekleşsin. Perde arkasında yapıldığı varsayılan görüşmelere kimse itibar etmesin. Hepimiz elimizde ne varsa ülkemizle ilgili onu masaya koyalım. Koalisyon görüşmeleri samimi bir diyalog içinde olsun. Bunları sağlayabilirsek, inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız gelecek hafta görevi tevdi ettiklerinde koalisyon görüşmelerini yapıp ülkeyi hükümetsiz bırakmama iradesini siyaset sahnesine yansıtmaya kararlıyız. Ben bir kez daha İsmet Yılmaz’ı tebrik ediyorum. Seçim sürecine katkıda bulunan Sayın Baykal başta olmak üzere, bütün milletvekillerine teşekkürlerimi ifade ediyorum.

-Sayın Bahçeli, kendi istişari kuralları için en uygun olduğunu düşünülen kararı aldığı kanaatindeyim. Bu tamamiyle onların kararıdır. Yorum yapmanın karşılıklı saygıya uygun düşmeyeceği kanaatindeyim. Dolayısıyla netice itibariyle bizim için önemli olan Ak Parti’nin tutumudur. Ak Parti grubu birlik ve beraberlik içinde tutumunu ortaya koymuştur. Dediğim gibi diğer partiler kendi iç kararlarını alırlar. Olumlu olumsuz yorum yapmak bize düşmez.

-CHP’nin açıklamasına da yorum getirmek istemem. Bizim için baştan itibaren, 7 Haziran akşamından bu ana kadar ben kimseyi dışlamamak gerektiğini, her partinin bu sürece katkıda bulunması gerektiğini söyledim. Bu açıdan CHP, MHP ve HDP ile yapacağımız görüşmeler olacak ama bizim önceliklerimiz ve tutumumuz belli. Bütün taraflarla görüşeceğiz. Yol haritası üzerinde mutabık kalacağız. Bizim için Meclis başkanı seçimleriyle, koalisyon müzakereleri ayrı iki konudur. Dersem ki bu bir işarettir, ben kendi zikrettiğim ilkeye ters düşmüş olurum. Ama bugünkü ortam blok fikrinin olmadığını ortaya koyması bakımından aslında değişik koalisyon ihtimallerinin daha sağlıklı ve rasyonel şekilde değerlendirilmesine imkan sağlamıştır.