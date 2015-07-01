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Politika

CHP'den MHP'ye: Koltuk tedarikçisinin kim olduğu ortaya çıktı

Haluk Koç: 'Alayına karşıyız' diyenler AKP'ye doğrudan destek verdi

01 Temmuz 2015 20:18

AKP’li İsmet Yılmaz’ın MHP’lilerin dördüncü tur oylamada geçersiz oy kullanması nedeniyle TBMM Başkanı seçilmesini değerlendiren CHP Sözcüsü Haluk Koç, “Koltuk tedarikçisinin kimler olduğu ortaya çıktı. 4. turdaki tablo bunu çok açık ortaya koydu. ‘Alayına karşıyız’ siyasetinin sıkıntı olacağını söylemiştik. Alınmışlardı ama bugün ‘alayına karşıyız’ diyenlerin kimlere doğrudan destek olduklarını görmüş olduk” dedi.

TBMM’de Meclis başkanlığı seçimi sonuçlarını değerlendiren Haluk Koç’un açıklamaları şöyle:

Koltuk tedarikçisinin kimler olduğu ortaya çıktı. 4. turdaki tablo bunu çok açık ortaya koydu. “Alayına karşıyız” siyasetinin sıkıntı olacağını söylemiştik. Alınmışlardı ama bugün “alayına karşıyız” diyenlerin kimlere doğrudan destek olduklarını görmüş olduk. Bu mesaj 7 Haziran’da halkın sandıkta verdiği mesajın hala okunamadığını gördük. Millet AKP’nin tüm baskıcı uygulamalarına karşı kimler oy istedi, oy isteyenlerin bugün AKP’li bir Meclis başkanını göreve getirmenin anlamı nedir.

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