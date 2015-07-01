Yeni TBMM Başkanı Yılmaz: Kuvvetler ayrılığının koordinasyonu Cumhurbaşkanı'nda

Meclis Başkanlığı seçiminin son turunda CHP adayı Deniz Baykal ile yarışan AKP adayı İsmet Yılmaz, aldığı 258 oy ile Meclis'in yeni başkanı seçildi. Yılmaz, TBMM Kurulu'nda yaptığı ilk konuşmada, "Kuvvetler ayrılığı Cumhurbaşkanı'nın koordinasyonunda medeni bir işbirliğidir" mesajı verdi.

İsmet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'na hitaben bir konuşma yaptı.

Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

"Bu yüce Meclis'e başkan seçilerek, omuzlarıma yüklediğiniz görev ve büyük onur nedeniyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu ana kadar yürüttüğüm Milli Savunma Bakanlığı görevi de hukuken sona ermiştir. Meclis Başkanı olarak görevde kaldığım süre içerisinde, Anayasa, iç tüzük ve hukuk kuralları çerçevesinde yüce Meclis'e hizmet etmeye çalışacağımı ifade etmek isterim.

‘Kum saati işlemeye başladı’

Yeni yasama döneminin hayırlı olmasını diliyorum. Bu Meclis İstiklal Savaşı'nı yöneten, devleti ve cumhuriyet kuran gazi meclistir. Aziz milletimiz sorunların çözümü olarak bu Meclis’i görmektedir. Burası demokrasinin kalbidir. Halkın sorunlarına çözüm buldukça, halkın umutları artacaktır. Bize düşen Meclis’in itibarını en yüksekte tutmaktadır. Yapacak çok işimiz var, kum saati işlemeye başladı. Bu da bize Meclis’in bir dakikasını bile boşa harcamamız gerektiğini göstermektedir.

‘Milletimiz yeni anayasa bekliyor’

Meclis'in daha iyi çözümleri ortaya koyabilmesi için gerekli tartışma ve konuşmanın yeri olduğunu milletimize gösterebiliriz. Milletimiz, TBMM’den yeni bir Anayasa beklemektedir. Ekonomik ve demokratik seviye yeni anayasayı zorunlu kılmaktadır. Toplumda esasen çok geniş bir mutabakat mevcuttur.

İyi işleyen demokrasi içinde, Anayasa, beklenen toplumsal siyasal sorunların çözümü için gerekli zemini sağlamaktır. Yeni Anayasa hepimizin ortak sorumluluğudur. Toplumun tüm kesimlerinin bu sürece katılmasıyla herkesin sahip çıkacağı bir Anayasa yapılabilir.

'Kuvvetler ayrılığı' vurgusu

Bu dönemde devlet gücünü kullanan organlar arasındaki işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu belirtmek isterim. Kuvvetler ayrılığı Cumhurbaşkanı'nın koordinasyonunda, belli devlet yetkilerinin kullanılmasına yönelik medeni bir işbirliğidir.

‘Çoğulculuk zenginliktir’

Bize düşen farklı dünya görüşlerini ve yaşam biçimlerini bir arada ve zenginlik olarak görmektir. Çoğulculuk herkesin kendi kimliğiyle toplumsal yaşama katılmasıyla mümkündür. Bu konuda ihtiyaç duyduğumuz şey, kendi kültürel değerlerimize bu gözle bakmaktır.

Evrensel değerleri benimseyen, farklılıklarını barış içinde yaşatabilen bir Türkiye ile geleceğe umutla bakabiliriz. Bir kez daha şahsıma gösterilen itimatta teşekkür ediyor, yeni yasama döneminin hayırlı olmasını diliyor, yüce Meclis’i saygıyla selamlıyorum.