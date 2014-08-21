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Politika

'Davutoğlu başa geçerse AKP en çok yüzde 23 alır'

Sonar Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bayrakçı, AKP için Ahmet Davutoğlu'nun doğru isim olmadığını düşünüyor

21 Ağustos 2014 03:28

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gerçekleşene yakın tahminleriyle dikkat çeken Sonar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bayrakçı "Başbakanlık için adı geçen isimlerden en az oy alma potansiyeli Davutoğlu'nda. Davutoğlu başa geçerse AKP en çok yüzde 23 alır" diye konuştu.

wsj.com.tr'den Ayşegül Akyarlı Güven'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin AKP için sonun başlangıcı olacağını söyleyen Bayrakçı bu tezi seçimlerden sonra da savunmayı sürdürüyor. Seçilecek Başbakan kim olursa olsun AKP'nin lideri ve Başbakan olarak elde ettiği gücü görünce bu gücü kimseyle paylaşmak istemeyeceğini ifade eden Bayrakçı "Başa gelen lider kim olursa olsun, bir yerlerden talimat alan bir görüntü çizerse kesinlikle oy alamaz. Seçmen de güçlü lider ister" dedi.

 

'En yüksek oy potansiyeli Abdullah Gül'de'

 

Bu süreçte Başbakanlık koltuğuna oturması yönünde adı geçen isimlerden en yüksek oy alma potansiyelinin Abdullah Gül'de olduğunu ifade eden Bayrakçı, "Binali Yıldırım da sempatik, kısık sesli beyefendi tavırları olan bir lider olur ve oy alır. Adı geçen isimler arasında en az oyu da Davutoğlu alır. Davutoğlu aranan lider tipi ile uyuşmuyor" diye konuştu.

 

'Parti lideri olmayacak ismin başarı şansı olmaz'

 

Bayrakçı "Türkiye'de güçlü bir lider olan Erdoğan tarafından destek gören Davutoğlu formülü de başarılı olmaz mı?" sorusuna şu cevabı verdi: "Seçilecek kişi hem başbakan, hem partinin lideri ve genel başkanı olacak. Bu seçimlerin ardından zaten göreceksiniz. Herkes dönüp ona bakmaya, onu izlemeye başlayacak. Parti lideri olamayacak bir ismin başarı şansı olmaz"

Merkez sağ partilerin geçmişine bakıldığında bu partilerden genellikle birkaç parti türediğine dikkat çeken Bayrakçı şöyle devam etti: "Demokrat Parti'den Adalet ve Yeni Türkiye partisi çıktı. ANAP'tan ve Doğru Yol Partisi'nden de partiler çıktı. AKP içinden gruplar bundan sonra kendi içinde ters düşebilir. Ak Parti içinden de partiler çıkabilir."

 

'Erdoğan'dan sonraki AKP'nin başarısı CHP ve MHP'ye bağlı'

 

Yeni dönemde Ak Parti'nin geleceğinin sadece kendi içinde oluşacak kadroya değil, muhalefete de bağlı olduğunu ifade eden Bayrakçı şunları söyledi: "Erdoğan'dan sonraki AKP'nin başarısını CHP'nin seçimlere kiminle gideceğine bağlı. MHP'lider değiştirmez, Bahçeli kalır. Ama MHP bir şey yapmasa da ona oy geliyor. Bir kez % 18 aldı durup dururken Şimdi de Erdoğan'ın ardından %22-25 alırsa şaşırmam. AKP'nin kaybedeceği oylar MHP ye gider. CHP de durum kimin başa geçeceğine bağlı." Bayrakçı, muhalefette olası genel başkan adaylarının başarı ihtimalleri konusunda ise bir yorum yapmadı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında en çok tartışılan konulardan biri de anket şirketlerinin gerçeğin uzağına düşen tahminleri olmuştu. "En iyi biz bildik" diyen Hakan Bayrakçı seçimler için Erdoğan'ın oy tahminini 53.3 olarak almıştı. Gerçekleşen % 51,8 oldu. Ekmeleddin İhsanoğlu için 38.4 diyerek nokta atış yapan Bayrakçı Selahattin Demirtaş için "% 8.3 oy alacak" demişti. Demirtaş 9.8 aldı.

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