AKP İl Başkanları başbakanlık için 'Ahmet Davutoğlu' dedi

AKP İl Başkanları’nın, genel başkanlık ve başbakanlık için Ahmet Davutoğlu'nu önerdiği ortaya çıktı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasından bu yana yerine kimin geçeceği tartışması sürüyor.

Yeni Şafak gazetesi, AKP’lerin genel başkanlık için Ahmet Davutoğlu ismini önerdiğini yazdı.

Tekliflerini sundular

AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılan il başkanları ve belediye başkanları genel başkan ve Başbakanlık için tekliflerini kapalı zarfla Başbakan Erdoğan'a sundu.

İl başkanları ve belediye başkanları, AKP'ye bir lider seçmediklerini genel başkan seçtiklerini söyledi. Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasının büyük bir onur olduğunu ifade eden teşkilat mensupları, 'Ancak bu durum Erdoğan'ın liderimiz olmasının önünde bir engel değil' değerlendirmesini yaptı.

3 dönem şartına takılmamalı

Genel başkanlık ve başbakanlık için önerecekleri isimlere ilişkin sorularımıza ise il başkanları 'Liderimiz zaten kriterleri belirlemişti. Sayın Başbakanımızın belirlediği kriterlere göre hareket edeceğiz. Bu çerçevede 'Güçlü bir genel başkan, emanetçi olmayan bir başbakan ve üç dönem şartına takılmayan bir ismi belirleyeceğiz' şeklinde cevap verdi. İl başkanlarından bazıları boş zarf vereceğini belirtirken, çoğu ise Erdoğan'ın işaret edeceği adaya destek vereceklerini vurgulayarak 'Reis ne derse, kimi işaret ederse o olacak. Partimizin kararına ve istişareye uyarak, siyasi ahlakımıza yakışanı yapacağız' şeklinde konuştu.

Davutoğlu ismi ön planda

'Adayınız kim?' sorusuna AKP'nin il ve belediye başkanlarının verdiği cevap kamuoyunun da yakından bildiği bir isim üzerinde yoğunlaşıyor. Teşkilatta ağırlıklı olarak Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ismi telaffuz ediliyor. Teşkilatın bir kısmı ise Başbakan Erdoğan'ın belirlediği kriterlerden olan 'Emanetçi istemiyorum' vurgusunun Davutoğlu'nun şansını daha da artırdığını dile getiriyor.