Gözler yeni başbakan için AKP MYK toplantısında

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, gözler koltuğunu dolduracak isme döndü.
Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 14.00'te toplanacak MYK toplantısında üyelerin görüşleri alındıktan sonra, AK Parti'nin yeni genel başkanı ve başbakan adayının kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
Başbakan Erdoğan toplantısı öncesinde, parti içinde çeşitli istişarelerde bulunmuş ve üyelerden isim almıştı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, iş, sanat, medya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ağırladığı son veda resepsiyonunda, yeni başbakanın Ahmet Davutoğlu olacağını söylemişti.