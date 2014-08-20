T24 LogoT24 Logo
Politika

Gözler yeni başbakan için AKP MYK toplantısında

AK Parti MYK bugün saat 14.00'te genel başkan ve başbakan adayı konusunu değerlendirmek için Başbakan Erdoğan başkanlığında toplanıyor

20 Ağustos 2014 20:04

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, gözler koltuğunu dolduracak isme döndü.

Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 14.00'te toplanacak MYK toplantısında üyelerin görüşleri alındıktan sonra, AK Parti'nin yeni genel başkanı ve başbakan adayının kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Başbakan Erdoğan toplantısı öncesinde, parti içinde çeşitli istişarelerde bulunmuş ve üyelerden isim almıştı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, iş, sanat, medya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ağırladığı son veda resepsiyonunda, yeni başbakanın Ahmet Davutoğlu olacağını söylemişti.

 

ETİKETLER

recep tayyip erdoğanakpmkykak partiabdullah gülahmet davutoğlu

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Gül ile Başbakan Erdoğan 'son kez' istişare yaptı

AKP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıklamasına günler kala Gül, Erdoğan'ı Tarabya Köşkü'nde kabul etti

Gül: Başbakan olacak Davutoğlu'nu siyasete kazandıran benim

Yeni Başbakan'ın Ahmet Davutoğlu olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 'Dışişleri Bakanı Ahmet beyi siyasete de devlet hayatına da kazandıran benim' dedi

Yargıtay, Erdoğan'ın başbakanlığının düşürülmesi yolundaki talebi reddetti

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Yargıtay'ın kararını Anayasa Mahkemesi'ne götürecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24