Yargıtay, Erdoğan'ın başbakanlığının düşürülmesi yolundaki talebi reddetti

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, 15 Ağustos'ta başbakanlık ve milletvekilliğinin düştüğü iddiasıyla Yargıtay Başsavcılığı'na başvuran CHP’nin talebi reddedildi.

Hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık görevinin "15 Ağustos'ta sona ereceğine" ilişkin hukuksal tartışmaya Yargıtay son noktayı koydu.

Yargıtay, CHP Konya Milletvekili Atilla Kart'ın "Erdoğan'ın Başbakan olarak görev süresinin, Yüksek Seçim Kurulu'nun sonuçları açıkladığı 15 Ağustos'ta sona ereceği" yönündeki başvurusunu reddetti.

Kart,12 Ağustos'ta Yargıtay'a yaptığı başvuruda, Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın, en geç kesin sonuçlarının açıklanacağı 15 Ağustos'ta partisiyle ilişiğinin kesileceğini ve milletvekilliğinin sona ereceğini savunarak, AKP'nin yetkili kurullarını ve 27 Ağustos'ta yapılacak Genel Kurulu'nu yönetmesinin engellenmesi talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurmuştu.

Atilla Kart, kararı Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor

Atilla Kart ise, Yargıtay'dan gelen bu kararın ardından, Anayasa Mahkemesi'ne gitme kararı aldı.

CHP'li vekilin, yarın Anayasa Mahkemesi'ne aynı yönde bireysel başvuruda bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.