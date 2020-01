Davutoğlu: Ankara saldırısı sonrası anket yaptık, oylarımızda yükseliş trendi var

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara'da en az 102 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından anket yapılıp yapılmadığıyla ilgili bir soruya, "Şimdi, anketler geliyor… Öncesinde, beyanname sonrasında anket yaptık. Şimdi Ankara’daki terör saldırısı sonrasında anket yaptık ve kamuoyunun nabzını tutuyoruz oylarımızda bir yükseliş trendi var" dedi.

Davutoğlu, 15 Ekim'de katıldığı TGRT Haber canlı yayınında Ankara katliamına ilişkin olarak, "Bu eylem AK Parti'nin tek başına iktidar olmasını engellemek için, seçim sonuçlarını etkilemek için yapılan bir eylem" görüşünü dile getirmişti.

A Haber canlı yayınına katılan Davutoğlu'na "Ankara'daki saldırı sonrası anket yaptırdınız mı?" sorusu soruldu.

Davutoğlu, soruyu şöyle yanıtladı:

Şimdi, anketler geliyor… Öncesinde, beyanname sonrasında anket yaptık. Şimdi Ankara’daki terör saldırısı sonrasında anket yaptık ve kamuoyunun nabzını tutuyoruz oylarımızda bir yükseliş trendi var.

Birçok anket var… Saldırıdan sonra da yüzde 44 bandına doğru yükselme trendi devam ediyor. Önemli olan burada bizim hedefimiz Ak Parti’nin tek başına iktidarı getirecek sonucu elde etmesi.

A Planı itibariyle tek başına iktidardayız. Başka ihtimal düşünürsek bu tablonun değişmeyeceğine dair kanaatimiz vardır demektir, öyle bir kanaatimiz yok. Ben sürekli meydanlardayım. Bugün de Trabzon’a gideceğiz, yarın Van’dayız. İnşallah bu emeğimizin karşılığını halk bize verecek. Bizim için tek hedef var tek başına başarı. Bunun için de çabalayacağız.

'Tek başına iktidarı engellemek için'

TGRT Haber'de 15 Ekim'de katıldığı canlı yayında konuşan Başbakan Davutoğlu şunları söylemişti:

Diyarbakır’da atılan bomba 7 Haziran seçim sonuçlarını etkiledi. Ankara’daki saldırının 1 Kasım’ı nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? Bir de, liste vardı dediniz, bunlar niye takip edilmedi? Her anları niye takip edilmedi? Bu 21 karşı her gün, her saniyesi izlenebilirdi eleştirisi var.

Diyarbakır saldırısı etkilemiştir, evet. O günkü temel soru HDP barajı aşacak mı, aşmayacak mı? Sonuçta barajı aştı, demokrasinin gereğidir, saygı duyarız. Halkın seçtiği her parti meşrudur. Onlar kendilerini daha sonra terör örgütlerine verdikleri destekle meşruiyet sınırı dışına çıkardılar.

Bu seçimin temel sorusu, şu veya bu parti barajı geçecek mi? Bu seçimin birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü belli. Bu seçimin merak edilen sonucu AK Parti tek başına iktidar olacak mı, olmayacak mı? AK Parti'nin tek başına iktidarını engellemek için, seçim sonuçlarını etkilemek için yapılan bir eylem. Halkla buluşmamamız için, olağanüstü şartlarda gidilmesi için.

21 bombacı... PKK’nın üst düzey liderlerini biliyoruz değil mi? Haklarında yakalama kararı var. Mümkün mü? Olsa hemen gidilir, alınır. Bu bombacılar da Suriye’de. Takibi kolay değil.