Davutoğlu'ndan Merkel'e: PYD'nin saldırgan eylemlerine müsaade etmeyeceğiz

Alman mevkidaşı Merkel'le telefonda görüşen Başbakan Davutoğlu PYD'nin saldırgan eylemlerine müsaade edilmeyeceğini söyledi.

Habertürk'ün haberine göre; Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, Merkel ile telefonda görüşerek PYD'nin saldırgan eylemlerine izin verilmeyeceğini, güvenlik güçlerinin PYD/YPG'ye mukabelede bulunmayı sürdüreceğini dile getirdiği bildirildi.



Almanya Başbakanı Angela Merkel'le telefonda görüşen Başbakan Ahmet Davutoğlu, PYD'nin saldırgan nitelikteki eylemlerine müsaade etmeyeceklerini, güvenlik güçlerinin PYD/YPG'ye karşı gerekli mukabelede bulunduğunu ve bulunmaya devam edeceğini belirtti.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Almanya Başbakanı Angela Merkel'le telefonda görüşen Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Suriye'de sınırımızın öte yanında cereyan eden gelişmeler konusunda Alman mevkidaşıyla bilgi paylaştığı öğrenildi.

Davutoğlu'nun, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'nin, Rusya'nın hava desteğini alarak Suriye'nin kuzeyinde, sınırımıza çok yakın bölgede bulunan Azzaz'a ve Tel Rıfat'a yönelik saldırılarda bulunduğunu ve bu saldırılarla buralarda yaşayan yüzbinlerce Suriyeli sivili sınırımıza doğru iterek yeni bir insani kriz çıkarmaya çalıştığını ifade ettiği öğrenildi.

Başbakan Davutoğlu'nun terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD/YPG'nin bu eylemleriyle, sayısı yüzbinlerle ifade edilebilecek yeni bir göç dalgasını tetikleyerek sadece Türkiye'yi değil aynı zamanda AB'yi de hedef aldığını dile getirdiği bildirildi.

Davutoğlu'nun telefonda görüştüğü Merkel'e, "PYD'nin saldırgan nitelikteki bu eylemlerine müsaade etmeyeceğiz. Güvenlik güçlerimizin PYD/YPG'ye karşı gerekli mukabelede bulunuyor ve bulunmaya devam edecektir" dediği öğrenildi.