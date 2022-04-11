Darp edilen Deniz Postası TV Genel Yayın Yönetmeni: Sözlerim, sorumsuzca davranıp, bir camiayı, zan altında bırakan, saldırganlaradır

MHP'den istifa eden Kayseri Kocasinan Meclis Üyesi Sedat Kılınç ve Deniz Postası TV Genel Yayın Yönetmeni Azim Deniz canlı yayın öncesi darp edildi. Azim Deniz, saldırı sonrası yaptığı açıklamaya ilişkin olarak, "Olayın sıcaklığı ile, yayınladığım videoda, ağzımdan şahsıma yakışmayacak sözler, çıkmıştır. Sözlerim, sorumsuzca davranıp, bir camiayı, zan altında bırakan, saldırganlaradır. İstemeden kırdığım, samimi, dava insanlarımızdan, ağabeylerimiz, kardeşlerimizden özür dilerim." dedi.

Deniz, "Cuma akşamı, TV kanalımıza, kalabalık bir grup tarafından saldırıda bulunulmuştur. Saldırganların hedefi, TV canlı yayın konuğumuzdu. Türk töresi gereği, evimize, minderimize gelen misafiri, korumaya çalışırken, Türk töresinden habersiz kişiler tarafından darp edildim. Yayınlarım ve yazılarımda her daim 'Bu ülke bizim. Provokasyonlara karşı uyanık olalım, dikkat edelim.' diye, uyarılarda bulunup, toplumu bilinçlendirmeye çalışırken, bu kadar uğraşa rağmen, tasvip edemeyeceğim bu üzücü olay, ben ve televizyon kanalımız üzerinden gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Deniz Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Olay esnasında, telefonum zarar gördüğü için, binlerce gelen mesaja ve ilk arayanlara, cevap veremedim. Gayet iyiyim. Arayan, mesaj atan, aramasa bile, gıyabımızda yaşananlardan üzüntü duyan Türkiye’nin dört bir yanında ki sevenlerimize, teşekkür ederim.

Olayın sıcaklığı ile, yayınladığım videoda, ağzımdan şahsıma yakışmayacak sözler, çıkmıştır. Sözlerim, sorumsuzca davranıp, bir camiayı, zan altında bırakan, saldırganlaradır. İstemeden kırdığım, samimi, dava insanlarımızdan, ağabeylerimiz, kardeşlerimizden özür dilerim.

Ülkemizin içinde ve dışında sayısız tehdit düşman varken, ayrışmamalı, tek millet olarak birlik olmalıyız. Ramazan ayındayız. İyilik için, hoşgörü için, fakir fukaraya yardım etmek için, mücadele etmeliyiz.

Şehrimizin, olumsuz olaylarla gündeme gelmesinden, son derece rahatsızım. Keşke, neden hızlı tren, otoban gelmiyor, lojistik merkezi yapılmıyor, fakir fukaralarının durumu gibi, şehrimizin konularını, konuşabilseydik. Böyle vahim olayların bir daha yaşanmamasını diliyorum"

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