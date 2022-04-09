Deniz Postası TV Genel Yayın Yönetmeni Azim Deniz, o anları anlattı: Ülkücüler, MHP'li Sedat Kılınç'ı darp edip kaçırdılar

MHP'den istifa eden Kasyeri Kocasinan Meclis Üyesi Sedat Kılınç ve Deniz Postası TV Genel Yayın Yönetmeni Azim Deniz canlı yayın öncesi darp edildi.

Deniz Postası isimli Youtube kanalının "Ramazan Sohbetleri" programına katılacak olan Sedat Kılınç, ve gazete binasını basan 50 kişilik grubun saldırısına uğradı.

O anları çektiği video ile anlatan Azim Deniz, saldırıyı Ülkücülerin gerçekleştirdiğini dile getirerek "Misafirimizi darp edip kaçırdılar. Ülkücüler yaptı bunu. Ahlaksızlar..." ifadelerini kullandı.

Deniz, "Stüdyonun içerisinde beni darp ettiler, Sedat Kılınç’ı çok şiddetli bir şekilde darp ettiler ve Sedat Kılınç’ı kaçırdılar. Stüdyodan adam kaçırdılar" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine tepki göstererek partisinden istifa eden MHP Kayseri Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç, TÜİK açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

Kılınç, “Yaşadığımız yer belli. Enflasyon yüzde 36 değil neredeyse yüzde 80 var yani. Yani her şeyin fiyatı arttı. Neden yem fiyatları arttı, enerji kullanıyor. Enerji fiyatları arttı. Yumurtaya baktığımız zaman zaten tavuğun en büyük gideri yem, gideri hayvancılıkta da bu böyle. Isıtma gideri var, aydınlatma gideri var. Bunlar dağıtılırken araçlarla dağıtılıyor. Buna da yakıt kullanılıyor. Baktığınız zaman bunlar da artmış. Elektrik artmış, doğalgaz artmış doğal olarak yumurtada artıyor” demişti.

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