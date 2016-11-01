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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbeci eski Tuğamiral İrfan Arabacı tutuklandı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası aranan İrfan Arabacı 90 günlük firarın ardından İzmir’de yakalamıştı

01 Kasım 2016 02:18

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın darbe girişimine ilişkin soruşturması kapsamında İzmir'de gözaltına alınan eski Tuğamiral İrfan Arabacı ile kapatılan Turgut Özal Üniversitesi'nin eski mütevelli heyet başkanı Yunus Uyanık tutuklandı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan, aralarında eski Tuğamiral Arabacı'nın da bulunduğu 7 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden eski Tuğamiral İrfan Arabacı ile kapatılan Turgut Özal Üniversitesi'nin mütevelli heyet başkanı Yunus Uyanık, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi, 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.

İrfan Arabacı tutuklandı

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan şüpheliler Arabacı ile Uyanık, tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Darbe girişiminden önce Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Plan ve Teşkilat Daire Başkanlığı'nda görevli olan Arabacı, sonraki süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmişti.

 

 

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