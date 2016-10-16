90 günün ardından yakalanan tuğamiral 'FETÖ'cü olduğu bilindiği hâlde terfi ettirilmiş!

Darbe girişimi sonrası 90 günlük firarın ardından dün İzmir’de yakalanan ‘’Yurtta Sulh Konseyi’’ üyesi olduğu ileri sürülen Tuğamiral İrfan Arabacı’nın "FETÖ’cü olduğu bilindiği halde" albaylıktan amiralliğe terfi ettirildiği ortaya çıktı. 2012 yılı YAŞ toplantısı öncesi Oramiral Murat Bilgel'in Arabacı için havada eliyle (F) harfi çizerek ‘'Fethullah Gülenci Amiral olamaz'' dediği belirtildi.

Dönemin Donanma Komutanı Oramiral Bilgel, 2012 yılı YAŞ toplantısı öncesi Şubat ayında, Deniz Kuvvetlerinde görevli kor ve tümamirallerle bir toplantı yaptı. Bu toplantıda amiralliğe terfi için yapılan anket sonuçları değerlendirildi. Sözcü gazetesinden Emin Özgönül'ün haberine göre, listede Arabacı da vardı ve Oramiral Bilgel, Arabacı için havada eliyle (F) harfi çizdi. ‘'Fethullah Gülenci Amiral olamaz'' dedi. Arabacı'nın adı terfi listesine konulmadı. Deniz Kuvvetleri, 8 albayı amirallik için önerdi.

Kumpas davası

Ancak 8 kişilik bu liste, 'FETÖ'cü polislere sızdırıldı, ardından da İzmir Askeri Casusluk kumpası yapılarak, bu isimlerden 6'sı tutuklandı. Kıdem sırasında bulunan Arabacı da böylelikle listeye girdi. Havada (F) harfi çizen, Oramiral Bilgel'in de katıldığı YAŞ toplantısında tuğamiral oldu.

2012'deki YAŞ toplantısı sonrası İrfan Arabacı ile birlikte Tuğamiral olan Oğuz Karaman, Ercan İnceoğlu, Atilla Demirhan ve Hasan Kulaç da, 15 Temmuz darbe girişimine karıştıkları gerekçesiyle tutuklandı.