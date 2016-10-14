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15 Temmuz Darbe Girişimi

‘FETÖ’den aranan general yakalandı

Arabacı'nın Deniz Kuvvetleri haraket merkezine gelerek gemilerin denize açılması emrini veren kişi olduğu iddia ediliyor

14 Ekim 2016 23:56

15 Temmuz darbe girişimi sonrası aranan Tuğamiral İrfan Arabacı, İzmir’de yakalandı. Arabacı’nın ‘Yurtta Sulh Konseyi’ üyesi olduğu ileri sürlen 9 generalden birisi olduğu iddia edildi.

Arabacı’nın 15 Temmuz gecesi yetki alanında olmamasına rağmen Deniz Kuvvetleri haraket merkezine gelerek gemilerin denize açılması emrini veren kişi olduğu iddia ediliyor.

Arabacı, Buca ilçesindeki bir evde istihbarat ve terörle mücadele şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Evinde yapılan aramalarda ise bilgisayar be değişik dökümanlara el kondu.

"Darbe belgesi"

Ankara Savcılığı'nın darbe soruşturması kapsamında darbe girişiminde bulunan cuntanın hazırladığı öne sürülen karagâh sorumları listesine ulaştığı belirtilmişti. Savcılık, 20 maddelik 'Harekat Yıldırım Planı'nın' yanı sıra, darbecilerin başarılı olması halinde Genelkurmay Başkanlığı dahil kuvvet komutanlıklarındaki karargah sorumlularının kimler olacağını ortaya koyan belgeyi de ele geçirdi.  Buna göre karargâh sorumluları şöyleydi:

Kurmay Albay Cemil Turhan imzasını taşıyan “darbe belgesinde” görevlendirilen karargah sorumluları isimleri şöyle :

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’nın sorumlusu: TuğgeneralMehmet Partigöç

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargah sorumlusu: TuğgeneralErhan Caha

Deniz KuvvetleriKomutanlığı Karargah sorumlusu: Tuğamiral İrfanArabacı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargah sorumlusu: Kurmay Albayİlhan Karasu

Jandarma Genel Komutanlığı Karargah Sorumlusu: TuğgeneralFaruk Bal

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargah Sorumlusu: Mustafa ŞabanGümüşiğne

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