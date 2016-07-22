T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbeci askerler düğündeki generalleri böyle rehin almış!

Moda Deniz Kulübü'nün bahçesine helikopterlerle inen darbeci askerler; Orgeneral Ünal, Orgeneral Şanver dahil bütün üst düzey komutanları da rehin alarak götürmüşlerdi

22 Temmuz 2016 22:02

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Şanver'in kızının İstanbul Moda Deniz Kulübü'nde yapılan düğününde bulunan, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’ın ve üst düzey 10 generalin darbeci askerler tarafından rehin alındığı görüntüler ortaya çıktı.

Moda Deniz Kulübü'nün bahçesine havadan ateş açarak, helikopterlerle hızla inen, üzerlerinde havacı kamuflaj kıyafeti bulunan askerler Orgeneral Ünal, Orgeneral Şanver dahil bütün üst düzey komutanları da rehin alarak götürmüşlerdi.

Darbeci aslerlerin, generalleri rehin aldıkları o görüntüler şöyle:

 

ETİKETLER

darbeciaskergenerallergözaltıdüğün

İlgili Haberler

Hava Kuvvetleri Komutanı'nı düğün basıp rehin aldılar

Moda Deniz Kulübü'nün bahçesine inen helikopterdeki kamuflaj kıyafeti bulunan askerler, üst düzey komutanları rehin alarak götürdüğü ileri sürüldü

Hava Kuvvetleri Komutanı Ünal'ın rehin alındığı o düğünde neler yaşandı?

Düğünde sahne alan şarkıcı Özgün, yaşadıklarını anlattı

Kızının düğününde kaçırılan Korgeneral Şanver de gözaltına alındı

Şanver, darbeciler tarafından helikopterle kaçırılıp daha sonra serbest kalmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24