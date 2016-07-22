Darbeci askerler düğündeki generalleri böyle rehin almış!

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Şanver'in kızının İstanbul Moda Deniz Kulübü'nde yapılan düğününde bulunan, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’ın ve üst düzey 10 generalin darbeci askerler tarafından rehin alındığı görüntüler ortaya çıktı.

Moda Deniz Kulübü'nün bahçesine havadan ateş açarak, helikopterlerle hızla inen, üzerlerinde havacı kamuflaj kıyafeti bulunan askerler Orgeneral Ünal, Orgeneral Şanver dahil bütün üst düzey komutanları da rehin alarak götürmüşlerdi.

Darbeci aslerlerin, generalleri rehin aldıkları o görüntüler şöyle: