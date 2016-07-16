Hava Kuvvetleri Komutanı'nı düğün basıp rehin aldılar

Darbe girişimi sırasında Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’ın nasıl rehin alındığı ortaya çıktı.

Dün gece Eskişehir’deki Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Şanver’in kızının Moda Deniz Kulübü’nde düğün töreni vardı.



Hürriyet'ten Deniz Zeyrek'in haberine göre; Orgeneral Ünal ve Hava Kuvvetleri Komuta kademesi bu düğün törenindeydi. Düğün devam ederken bir askeri helikopter Kulübün bahçesine havadan ateş açarak indi.



Havacı kamuflaj kıyafeti bulunan askerler helikopterler hızla inerek Orgeneral Ünal, Orgeneral Şanver dahil bütün üst düzey komutanları da rehin alarak götürdüler.



Komutanlara ulaşılmaya çalışılıyor.