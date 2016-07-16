T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Hava Kuvvetleri Komutanı'nı düğün basıp rehin aldılar

Moda Deniz Kulübü'nün bahçesine inen helikopterdeki kamuflaj kıyafeti bulunan askerler, üst düzey komutanları rehin alarak götürdüğü ileri sürüldü

16 Temmuz 2016 14:48

Darbe girişimi sırasında Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’ın nasıl rehin alındığı ortaya çıktı.

Dün gece Eskişehir’deki Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Şanver’in kızının Moda Deniz Kulübü’nde düğün töreni vardı.

Hürriyet'ten Deniz Zeyrek'in haberine göre; Orgeneral Ünal ve Hava Kuvvetleri Komuta kademesi bu düğün törenindeydi. Düğün devam ederken bir askeri helikopter Kulübün bahçesine havadan ateş açarak indi.

Havacı kamuflaj kıyafeti bulunan askerler helikopterler hızla inerek Orgeneral Ünal, Orgeneral Şanver dahil bütün üst düzey komutanları da rehin alarak götürdüler.

Komutanlara ulaşılmaya çalışılıyor. 

 

ETİKETLER

hava kuvvetleri komutanıabidin ünalmehmet şanver

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24