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15 Temmuz Darbe Girişimi

Hava Kuvvetleri Komutanı Ünal'ın rehin alındığı o düğünde neler yaşandı?

Düğünde sahne alan şarkıcı Özgün, yaşadıklarını anlattı

18 Temmuz 2016 11:37

Başta Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal olmak üzere komuta kademesindeki pek çok havacının bulunduğu Moda Deniz Kulübü’nde darbe girişimi sırasında perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Gülden Aydın ve Zelal Özalp'in haberine göre, Eskişehir Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mehmet Şanver’in kızı Çiçek Şanver ile emekli Hava Pilot Tuğgeneral Levent Taştan’ın oğlu pilot okulu son sınıf öğrencisi Toykan Necdet Taştan’ın düğünü üst bahçedeydi. Otopark ve kapı görevlilerinin anlattığına göre 23.22’de bir helikopter kulübün otoparkına iniş yaptı. İçinden tam teçhizatlı, kamuflajlı üniformalarıyla silahlı askerler indi. Aynı helikopter üç kez gelerek 20 kadar askeri bıraktı. Askerler, otoparkta aralıklarla havaya ateş etti.

 

Camdaki mermiler

 

Sahnedeki Özgün’ün şarkılarıyla dans eden davetlilerin eğlencesi bir anda kesildi. Askerlerle, Korgeneral Şanver ve Orgeneral Ünal’ın da aralarında bulunduğu komutanları alıp götürmek istemesine karşı çıkanlar arasında tartışma yaşandı. Darbeci askerlerin silahlarından çıkan mermilerden ikisi cama, biri de zemine isabet etti.

 

Asker havaya 7 el ateş etti

 

Komutanların götürülmesiyle şarkı söylemeye son veren Özgün, yaşadıklarını anlattı:

“Olayın yarım saat öncesinde eşim Nida Karaçar ile 4. evlilik yıldönümümüzü kutlamıştık. Kulisteyken bir anda helikopterler indi. Bir asker havaya 7 el ateş etti. Askerler içeri girdiler, gelinin babasını ve takım elbiseli 10 kişiyi birlikte götürdüler. Deniz kulübü yetkilileri bizi bir alana aldılar. 4-5 saat oradan çıkamadık. Ortalığın sakinleştiği haberini aldıktan sonra asker eşliğinde arabaya bindirildik. Köprü kapalı olduğu için orkestradan bir arkadaşın evine gitmek zorunda kaldık. Ekibimden çok heyecanlı olanlar vardı, onları sakinleştirmek bana düştü. “

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